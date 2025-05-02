https://ria.ru/20250502/gosdep-2014718783.html

В Госдепе заявили, что еще не время выходить из переговоров по Украине

В Госдепе заявили, что еще не время выходить из переговоров по Украине - РИА Новости, 02.05.2025

В Госдепе заявили, что еще не время выходить из переговоров по Украине

США выйдут из мирных переговоров по Украине, если в них не будет достигнуто прогресса, однако пока что "до этой точки не дошло", заявила в пятницу официальный... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T22:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. США выйдут из мирных переговоров по Украине, если в них не будет достигнуто прогресса, однако пока что "до этой точки не дошло", заявила в пятницу официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс."Если не будет никакого прогресса, то это изменится, и это изменение будет касаться нашей роли посредника, но пока до этой точки не дошло, решение в этом отношении будут принимать президент (США Дональд Трамп - ред.) и госсекретарь (Марко Рубио - ред.),", - сказала Брюс телеканалу Fox News.При этом она отметила, что даже если США откажутся от роли посредника в мирных переговорах по Украине это не означает, что Вашингтон откажется и от желания увидеть перемирие или помочь в переговорном процессе."Если между двумя сторонами не будет никакого прогресса, то мы отступим в качестве посредника в этом формате. Это не значит, что мы отказываемся от стремления к прекращению огня или того, чтобы делать все возможное, чтобы помочь этому формату или положить конец конфликту в целом", - добаила представитель госдепа.

https://ria.ru/20250502/bloomberg-2014697093.html

https://ria.ru/20250502/evrosojuz-2014678509.html

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в мире, сша, украина, государственный департамент сша, дональд трамп, марко рубио