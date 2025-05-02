https://ria.ru/20250502/gorlovka-2014711025.html

При атаке дронов ВСУ в Горловке пострадали восемь спасателей МЧС

При атаке дронов ВСУ в Горловке пострадали восемь спасателей МЧС - РИА Новости, 02.05.2025

При атаке дронов ВСУ в Горловке пострадали восемь спасателей МЧС

Украинские беспилотники атаковали спасателей МЧС России, ликвидировавших пожар в Горловке в ДНР, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T20:16:00+03:00

2025-05-02T20:16:00+03:00

2025-05-02T20:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали спасателей МЧС России, ликвидировавших пожар в Горловке в ДНР, сообщило ведомство в Telegram-канале."В Горловке пострадали восемь сотрудников МЧС. Днем огнеборцы ДНР <...> выехали в Никитовский район: горела хозпостройка из-за атаки БПЛА, во время тушения активизировались беспилотники", — говорится в заявлении.Пожарные несколько раз спускались в укрытие, так как продолжать работу было невозможно, указали в министерстве. Спустя час личному составу удалось эвакуироваться на пожарной автоцистерне. Восемь сотрудников МЧС доставили с акубаротравмой в больницу. Также повреждения получил штабной автомобиль.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250427/gorlovka-2013723913.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия