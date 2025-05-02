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При атаке дронов ВСУ в Горловке пострадали восемь спасателей МЧС - РИА Новости, 02.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 02.05.2025 (обновлено: 20:58 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/gorlovka-2014711025.html
При атаке дронов ВСУ в Горловке пострадали восемь спасателей МЧС
При атаке дронов ВСУ в Горловке пострадали восемь спасателей МЧС - РИА Новости, 02.05.2025
При атаке дронов ВСУ в Горловке пострадали восемь спасателей МЧС
Украинские беспилотники атаковали спасателей МЧС России, ликвидировавших пожар в Горловке в ДНР, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T20:16:00+03:00
2025-05-02T20:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали спасателей МЧС России, ликвидировавших пожар в Горловке в ДНР, сообщило ведомство в Telegram-канале."В Горловке пострадали восемь сотрудников МЧС. Днем огнеборцы ДНР &lt;...&gt; выехали в Никитовский район: горела хозпостройка из-за атаки БПЛА, во время тушения активизировались беспилотники", — говорится в заявлении.Пожарные несколько раз спускались в укрытие, так как продолжать работу было невозможно, указали в министерстве. Спустя час личному составу удалось эвакуироваться на пожарной автоцистерне. Восемь сотрудников МЧС доставили с акубаротравмой в больницу. Также повреждения получил штабной автомобиль.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250427/gorlovka-2013723913.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При атаке дронов ВСУ в Горловке пострадали восемь спасателей МЧС

МЧС: 8 спасателей пострадали из-за атак дронов ВСУ при тушении пожара в Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали спасателей МЧС России, ликвидировавших пожар в Горловке в ДНР, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Горловке пострадали восемь сотрудников МЧС. Днем огнеборцы ДНР <...> выехали в Никитовский район: горела хозпостройка из-за атаки БПЛА, во время тушения активизировались беспилотники", — говорится в заявлении.
Стела при въезде в город Горловка - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Труппа Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку
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Пожарные несколько раз спускались в укрытие, так как продолжать работу было невозможно, указали в министерстве.
Спустя час личному составу удалось эвакуироваться на пожарной автоцистерне. Восемь сотрудников МЧС доставили с акубаротравмой в больницу. Также повреждения получил штабной автомобиль.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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