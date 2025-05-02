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При атаке дронов ВСУ в Горловке пострадали восемь спасателей МЧС
При атаке дронов ВСУ в Горловке пострадали восемь спасателей МЧС - РИА Новости, 02.05.2025
При атаке дронов ВСУ в Горловке пострадали восемь спасателей МЧС
Украинские беспилотники атаковали спасателей МЧС России, ликвидировавших пожар в Горловке в ДНР, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T20:16:00+03:00
2025-05-02T20:16:00+03:00
2025-05-02T20:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали спасателей МЧС России, ликвидировавших пожар в Горловке в ДНР, сообщило ведомство в Telegram-канале."В Горловке пострадали восемь сотрудников МЧС. Днем огнеборцы ДНР <...> выехали в Никитовский район: горела хозпостройка из-за атаки БПЛА, во время тушения активизировались беспилотники", — говорится в заявлении.Пожарные несколько раз спускались в укрытие, так как продолжать работу было невозможно, указали в министерстве. Спустя час личному составу удалось эвакуироваться на пожарной автоцистерне. Восемь сотрудников МЧС доставили с акубаротравмой в больницу. Также повреждения получил штабной автомобиль.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250427/gorlovka-2013723913.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При атаке дронов ВСУ в Горловке пострадали восемь спасателей МЧС
МЧС: 8 спасателей пострадали из-за атак дронов ВСУ при тушении пожара в Горловке