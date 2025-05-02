https://ria.ru/20250502/germaniya-2014714510.html

Число пострадавших при наезде на людей в Штутгарте выросло до восьми

Число пострадавших при наезде на людей в Штутгарте выросло до восьми - РИА Новости, 02.05.2025

Число пострадавших при наезде на людей в Штутгарте выросло до восьми

Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу людей в Штутгарте выросло до восьми, сообщила городская полиция в соцсети X. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T21:06:00+03:00

2025-05-02T21:06:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу людей в Штутгарте выросло до восьми, сообщила городская полиция в соцсети X."У станции Ольгек пострадали восемь человек, трое из них тяжело. По меньшей мере одному человеку требуется реанимация", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, судя по последним результатам расследования и имеющейся информации, произошедшее было несчастным случаем. "Сейчас нет указаний на теракт или предумышленное преступление", — пояснили в полиции. Там также подчеркнули, что опасности для населения нет.Инцидент произошел в пятницу вечером. Таблоид Bild писал, что Mercedes G-класса въехал в группу людей на пешеходном переходе у трамвайной остановки. Виновника ЧП уже задержали.

https://ria.ru/20250502/germaniya-2014716027.html

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