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Число пострадавших при наезде на людей в Штутгарте выросло до восьми
Число пострадавших при наезде на людей в Штутгарте выросло до восьми - РИА Новости, 02.05.2025
Число пострадавших при наезде на людей в Штутгарте выросло до восьми
Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу людей в Штутгарте выросло до восьми, сообщила городская полиция в соцсети X. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T21:06:00+03:00
2025-05-02T21:06:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу людей в Штутгарте выросло до восьми, сообщила городская полиция в соцсети X."У станции Ольгек пострадали восемь человек, трое из них тяжело. По меньшей мере одному человеку требуется реанимация", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, судя по последним результатам расследования и имеющейся информации, произошедшее было несчастным случаем. "Сейчас нет указаний на теракт или предумышленное преступление", — пояснили в полиции. Там также подчеркнули, что опасности для населения нет.Инцидент произошел в пятницу вечером. Таблоид Bild писал, что Mercedes G-класса въехал в группу людей на пешеходном переходе у трамвайной остановки. Виновника ЧП уже задержали.
https://ria.ru/20250502/germaniya-2014716027.html
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штутгарт, германия, в мире
Штутгарт, Германия, В мире
Число пострадавших при наезде на людей в Штутгарте выросло до восьми
Число пострадавших при наезде авто на толпу людей в Штутгарте выросло до 8
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу людей в Штутгарте выросло до восьми, сообщила городская полиция в соцсети X
.
"У станции Ольгек пострадали восемь человек, трое из них тяжело. По меньшей мере одному человеку требуется реанимация", — говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, судя по последним результатам расследования и имеющейся информации, произошедшее было несчастным случаем.
"Сейчас нет указаний на теракт или предумышленное преступление", — пояснили в полиции.
Там также подчеркнули, что опасности для населения нет.
Инцидент произошел в пятницу вечером. Таблоид Bild писал, что Mercedes G-класса въехал в группу людей на пешеходном переходе у трамвайной остановки. Виновника ЧП уже задержали.