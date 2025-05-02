Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при наезде на людей в Штутгарте выросло до восьми - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 02.05.2025 (обновлено: 21:42 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/germaniya-2014714510.html
Число пострадавших при наезде на людей в Штутгарте выросло до восьми
Число пострадавших при наезде на людей в Штутгарте выросло до восьми - РИА Новости, 02.05.2025
Число пострадавших при наезде на людей в Штутгарте выросло до восьми
Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу людей в Штутгарте выросло до восьми, сообщила городская полиция в соцсети X. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T21:06:00+03:00
2025-05-02T21:42:00+03:00
штутгарт
германия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014711892_0:48:3081:1781_1920x0_80_0_0_7757acf23ac3c6f15be3d3f0e8d9ca66.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу людей в Штутгарте выросло до восьми, сообщила городская полиция в соцсети X."У станции Ольгек пострадали восемь человек, трое из них тяжело. По меньшей мере одному человеку требуется реанимация", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, судя по последним результатам расследования и имеющейся информации, произошедшее было несчастным случаем. "Сейчас нет указаний на теракт или предумышленное преступление", — пояснили в полиции. Там также подчеркнули, что опасности для населения нет.Инцидент произошел в пятницу вечером. Таблоид Bild писал, что Mercedes G-класса въехал в группу людей на пешеходном переходе у трамвайной остановки. Виновника ЧП уже задержали.
https://ria.ru/20250502/germaniya-2014716027.html
https://ria.ru/20250430/kopengagen-2014430055.html
штутгарт
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014711892_690:0:3065:1781_1920x0_80_0_0_05270cf279867e45821eef4d4a34e63c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
штутгарт, германия, в мире
Штутгарт, Германия, В мире
Число пострадавших при наезде на людей в Штутгарте выросло до восьми

Число пострадавших при наезде авто на толпу людей в Штутгарте выросло до 8

© Getty Images / picture alliance / Marco KreftingСотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на людей в Штутгарте, Германия
Сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на людей в Штутгарте, Германия - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Getty Images / picture alliance / Marco Krefting
Сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на людей в Штутгарте, Германия
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу людей в Штутгарте выросло до восьми, сообщила городская полиция в соцсети X.
"У станции Ольгек пострадали восемь человек, трое из них тяжело. По меньшей мере одному человеку требуется реанимация", — говорится в заявлении.
Машина скорой помощи в Германии - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при наезде машины в Штутгарте
Вчера, 21:39
Как отметили в ведомстве, судя по последним результатам расследования и имеющейся информации, произошедшее было несчастным случаем.
"Сейчас нет указаний на теракт или предумышленное преступление", — пояснили в полиции.
Там также подчеркнули, что опасности для населения нет.
Инцидент произошел в пятницу вечером. Таблоид Bild писал, что Mercedes G-класса въехал в группу людей на пешеходном переходе у трамвайной остановки. Виновника ЧП уже задержали.
Полицейский в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Копенгагене автомобиль наехал на толпу
30 апреля, 17:19
 
ШтутгартГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала