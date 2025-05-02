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Будущее правительство ФРГ может рассмотреть вопрос запрета АдГ - РИА Новости, 02.05.2025
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19:00 02.05.2025 (обновлено: 19:02 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/germaniya-2014705012.html
Будущее правительство ФРГ может рассмотреть вопрос запрета АдГ
Будущее правительство ФРГ может рассмотреть вопрос запрета АдГ - РИА Новости, 02.05.2025
Будущее правительство ФРГ может рассмотреть вопрос запрета АдГ
Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль ожидает, что новый кабмин проведет оценку выводов ведомства по охране конституции ФРГ,... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T19:00:00+03:00
2025-05-02T19:02:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль ожидает, что новый кабмин проведет оценку выводов ведомства по охране конституции ФРГ, которое приписало "Альтернативе для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской организации, и быстро примет решение о возможном запуске процедуры запрета, сообщил таблоид Bild. В пятницу ведомство по охране конституции ФРГ приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. "Как те, кто принимает политические решения, теперь мы также несем ответственность за защиту нашей демократии от ее врагов, и поэтому мы должны очень быстро принять решения в новом правительстве, в коалиции, что из этого следует. То, что сегодня ведомство по охране конституции написало нам черным по белому, не должно остаться без последствий", - заявил таблоиду Клингбайль, который в будущем правительстве займет пост вице-канцлера и министра финансов. В том, что относится к партнерам по будущей правительственной коалиции, блоку ХДС/ХСС, лидер СДПГ подчеркнул, что ожидает от каждого, что изложенное в этом заключении "будет воспринято очень серьезно". "Сейчас необходимо очень быстро провести оценку", - добавил Клингбайль. Bild 9 апреля отметила, что ХДС/ХСС и СДПГ удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента. Как объяснил в пятницу журнал Spiegel, запрос на запрет партии в федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ может подать бундестаг, бундесрат или федеральное правительство. Само по себе признание политической силы правоэкстремистской организацией ведомством по охране конституции Германии не запрещает партии участвовать в выборах.
https://ria.ru/20250502/germaniya-2014682929.html
https://ria.ru/20250502/frg-2014692512.html
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в мире, германия, социал-демократическая партия германии, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Социал-демократическая партия Германии, Альтернатива для Германии (партия)
Будущее правительство ФРГ может рассмотреть вопрос запрета АдГ

Лидер СДПГ Клингбайль ожидает, что будущее правительство рассмотрит запрет АдГ

© AP Photo / Michael ProbstЛоготип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Michael Probst
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль ожидает, что новый кабмин проведет оценку выводов ведомства по охране конституции ФРГ, которое приписало "Альтернативе для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской организации, и быстро примет решение о возможном запуске процедуры запрета, сообщил таблоид Bild.
В пятницу ведомство по охране конституции ФРГ приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
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"Как те, кто принимает политические решения, теперь мы также несем ответственность за защиту нашей демократии от ее врагов, и поэтому мы должны очень быстро принять решения в новом правительстве, в коалиции, что из этого следует. То, что сегодня ведомство по охране конституции написало нам черным по белому, не должно остаться без последствий", - заявил таблоиду Клингбайль, который в будущем правительстве займет пост вице-канцлера и министра финансов.
В том, что относится к партнерам по будущей правительственной коалиции, блоку ХДС/ХСС, лидер СДПГ подчеркнул, что ожидает от каждого, что изложенное в этом заключении "будет воспринято очень серьезно".
"Сейчас необходимо очень быстро провести оценку", - добавил Клингбайль.
Bild 9 апреля отметила, что ХДС/ХСС и СДПГ удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента.
Как объяснил в пятницу журнал Spiegel, запрос на запрет партии в федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ может подать бундестаг, бундесрат или федеральное правительство. Само по себе признание политической силы правоэкстремистской организацией ведомством по охране конституции Германии не запрещает партии участвовать в выборах.
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