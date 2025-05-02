https://ria.ru/20250502/germaniya-2014705012.html

Будущее правительство ФРГ может рассмотреть вопрос запрета АдГ

Будущее правительство ФРГ может рассмотреть вопрос запрета АдГ - РИА Новости, 02.05.2025

Будущее правительство ФРГ может рассмотреть вопрос запрета АдГ

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль ожидает, что новый кабмин проведет оценку выводов ведомства по охране конституции ФРГ,... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T19:00:00+03:00

2025-05-02T19:00:00+03:00

2025-05-02T19:02:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль ожидает, что новый кабмин проведет оценку выводов ведомства по охране конституции ФРГ, которое приписало "Альтернативе для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской организации, и быстро примет решение о возможном запуске процедуры запрета, сообщил таблоид Bild. В пятницу ведомство по охране конституции ФРГ приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. "Как те, кто принимает политические решения, теперь мы также несем ответственность за защиту нашей демократии от ее врагов, и поэтому мы должны очень быстро принять решения в новом правительстве, в коалиции, что из этого следует. То, что сегодня ведомство по охране конституции написало нам черным по белому, не должно остаться без последствий", - заявил таблоиду Клингбайль, который в будущем правительстве займет пост вице-канцлера и министра финансов. В том, что относится к партнерам по будущей правительственной коалиции, блоку ХДС/ХСС, лидер СДПГ подчеркнул, что ожидает от каждого, что изложенное в этом заключении "будет воспринято очень серьезно". "Сейчас необходимо очень быстро провести оценку", - добавил Клингбайль. Bild 9 апреля отметила, что ХДС/ХСС и СДПГ удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента. Как объяснил в пятницу журнал Spiegel, запрос на запрет партии в федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ может подать бундестаг, бундесрат или федеральное правительство. Само по себе признание политической силы правоэкстремистской организацией ведомством по охране конституции Германии не запрещает партии участвовать в выборах.

https://ria.ru/20250502/germaniya-2014682929.html

https://ria.ru/20250502/frg-2014692512.html

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в мире, германия, социал-демократическая партия германии, альтернатива для германии (партия)