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Генсек НАТО предложил союзникам увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 02.05.2025
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18:40 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/gensek-2014703687.html
Генсек НАТО предложил союзникам увеличить расходы на оборону
Генсек НАТО предложил союзникам увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 02.05.2025
Генсек НАТО предложил союзникам увеличить расходы на оборону
Генсек НАТО Марк Рютте предложил союзникам по альянсу тратить на оборону 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП на другие статьи расходов, связанные с обороной, передает... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T18:40:00+03:00
2025-05-02T18:40:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте предложил союзникам по альянсу тратить на оборону 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП на другие статьи расходов, связанные с обороной, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил членам альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП, а также тратить дополнительные 1,5% на другие статьи, связанные с обороной, чтобы удовлетворить требование Дональда Трампа о достижении целевого показателя в 5%", - говорится в материале агентства. В конце апреля Рютте заявил, что для обеспечения безопасности территории НАТО государства-члены альянса должны тратить на оборону значительно больше 3% ВВП при нынешнем требовании в 2%, который еще не был достигнут всеми странами. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу и Канаду за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Ожидается, что новые обязательства по оборонным расходам могут быть приняты на предстоящем саммите НАТО в Гааге в конце июня.
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в мире, сша, европа, канада, марк рютте, дональд трамп, нато
В мире, США, Европа, Канада, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
Генсек НАТО предложил союзникам увеличить расходы на оборону

Reuters: генсек НАТО Рютте предложил союзникам тратить на оборону 5% ВВП

© AP Photo / Vincent ThianМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Vincent Thian
Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте предложил союзникам по альянсу тратить на оборону 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП на другие статьи расходов, связанные с обороной, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил членам альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП, а также тратить дополнительные 1,5% на другие статьи, связанные с обороной, чтобы удовлетворить требование Дональда Трампа о достижении целевого показателя в 5%", - говорится в материале агентства.
В конце апреля Рютте заявил, что для обеспечения безопасности территории НАТО государства-члены альянса должны тратить на оборону значительно больше 3% ВВП при нынешнем требовании в 2%, который еще не был достигнут всеми странами.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу и Канаду за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Ожидается, что новые обязательства по оборонным расходам могут быть приняты на предстоящем саммите НАТО в Гааге в конце июня.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Генсек НАТО оценил стремление ЕС наращивать оборонные расходы
2 апреля, 17:45
 
В миреСШАЕвропаКанадаМарк РюттеДональд ТрампНАТО
 
 
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