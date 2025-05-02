https://ria.ru/20250502/gensek-2014703687.html

Генсек НАТО предложил союзникам увеличить расходы на оборону

Генсек НАТО предложил союзникам увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 02.05.2025

Генсек НАТО предложил союзникам увеличить расходы на оборону

Генсек НАТО Марк Рютте предложил союзникам по альянсу тратить на оборону 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП на другие статьи расходов, связанные с обороной, передает... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T18:40:00+03:00

2025-05-02T18:40:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте предложил союзникам по альянсу тратить на оборону 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП на другие статьи расходов, связанные с обороной, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил членам альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП, а также тратить дополнительные 1,5% на другие статьи, связанные с обороной, чтобы удовлетворить требование Дональда Трампа о достижении целевого показателя в 5%", - говорится в материале агентства. В конце апреля Рютте заявил, что для обеспечения безопасности территории НАТО государства-члены альянса должны тратить на оборону значительно больше 3% ВВП при нынешнем требовании в 2%, который еще не был достигнут всеми странами. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу и Канаду за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Ожидается, что новые обязательства по оборонным расходам могут быть приняты на предстоящем саммите НАТО в Гааге в конце июня.

https://ria.ru/20250402/gensek-2008951852.html

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в мире, сша, европа, канада, марк рютте, дональд трамп, нато