https://ria.ru/20250502/gaza-2014646593.html

Судно "Флотилии свободы" с помощью для Газы подверглось атаке БПЛА

Судно "Флотилии свободы" с помощью для Газы подверглось атаке БПЛА - РИА Новости, 02.05.2025

Судно "Флотилии свободы" с помощью для Газы подверглось атаке БПЛА

Судно в составе "Флотилии свободы" с гуманитарной помощью для сектора Газа подало сигнал бедствия у берегов Мальты после атаки БПЛА, сообщил CNN со ссылкой на... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T08:18:00+03:00

2025-05-02T08:18:00+03:00

2025-05-02T10:02:00+03:00

флотилия свободы

мальта

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Судно в составе "Флотилии свободы" с гуманитарной помощью для сектора Газа подало сигнал бедствия у берегов Мальты после атаки БПЛА, сообщил CNN со ссылкой на пресс-атташе флотилии Ясемин Аджар."В настоящее время на судне образовалась пробоина, и оно тонет <...>. Сигнал SOS передан в близлежащие страны, включая Мальту <...>. Прямо сейчас наше судно находится в 17 километрах от берегов Мальты, они дважды подвергались атаке беспилотников", — сказала собеседница телеканала. По ее словам, судно атаковали сразу после полуночи по местному времени, сейчас "Флотилия свободы" не может связаться с ними.Пресс-атташе добавила, что на судне находятся 30 правозащитников из разных стран. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Тель-Авив утверждает, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Официально перемирие закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе Газа и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.Министр обороны Израиля Исраэль Кац пояснил, что страна сделала это, чтобы "подорвать контроль ХАМАС над населением сектора".

https://ria.ru/20250430/izrail-2014429717.html

https://ria.ru/20250429/oon-2014172056.html

https://ria.ru/20250501/konflikt-1915630213.html

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флотилия свободы, мальта, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, тель-авив, исраэль кац, хамас