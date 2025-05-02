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Судно "Флотилии свободы" с помощью для Газы подверглось атаке БПЛА - РИА Новости, 02.05.2025
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08:18 02.05.2025 (обновлено: 10:02 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/gaza-2014646593.html
Судно "Флотилии свободы" с помощью для Газы подверглось атаке БПЛА
Судно "Флотилии свободы" с помощью для Газы подверглось атаке БПЛА - РИА Новости, 02.05.2025
Судно "Флотилии свободы" с помощью для Газы подверглось атаке БПЛА
Судно в составе "Флотилии свободы" с гуманитарной помощью для сектора Газа подало сигнал бедствия у берегов Мальты после атаки БПЛА, сообщил CNN со ссылкой на... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T08:18:00+03:00
2025-05-02T10:02:00+03:00
флотилия свободы
мальта
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
израиль
тель-авив
исраэль кац
хамас
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Судно в составе "Флотилии свободы" с гуманитарной помощью для сектора Газа подало сигнал бедствия у берегов Мальты после атаки БПЛА, сообщил CNN со ссылкой на пресс-атташе флотилии Ясемин Аджар."В настоящее время на судне образовалась пробоина, и оно тонет &lt;...&gt;. Сигнал SOS передан в близлежащие страны, включая Мальту &lt;...&gt;. Прямо сейчас наше судно находится в 17 километрах от берегов Мальты, они дважды подвергались атаке беспилотников", — сказала собеседница телеканала. По ее словам, судно атаковали сразу после полуночи по местному времени, сейчас "Флотилия свободы" не может связаться с ними.Пресс-атташе добавила, что на судне находятся 30 правозащитников из разных стран. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Тель-Авив утверждает, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Официально перемирие закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе Газа и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.Министр обороны Израиля Исраэль Кац пояснил, что страна сделала это, чтобы "подорвать контроль ХАМАС над населением сектора".
https://ria.ru/20250430/izrail-2014429717.html
https://ria.ru/20250429/oon-2014172056.html
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мальта
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флотилия свободы, мальта, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, тель-авив, исраэль кац, хамас
Флотилия Свободы, Мальта, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль, Тель-Авив, Исраэль Кац, ХАМАС
Судно "Флотилии свободы" с помощью для Газы подверглось атаке БПЛА

Судно "Флотилии свободы" с гуманитарной помощью для Газы подверглось атаке БПЛА

© СоцсетиПожар на судне из состава "Флотилии свободы". Кадр видео
Пожар на судне из состава Флотилии свободы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Соцсети
Пожар на судне из состава "Флотилии свободы". Кадр видео
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Судно в составе "Флотилии свободы" с гуманитарной помощью для сектора Газа подало сигнал бедствия у берегов Мальты после атаки БПЛА, сообщил CNN со ссылкой на пресс-атташе флотилии Ясемин Аджар.
"В настоящее время на судне образовалась пробоина, и оно тонет <...>. Сигнал SOS передан в близлежащие страны, включая Мальту <...>. Прямо сейчас наше судно находится в 17 километрах от берегов Мальты, они дважды подвергались атаке беспилотников", — сказала собеседница телеканала.
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По ее словам, судно атаковали сразу после полуночи по местному времени, сейчас "Флотилия свободы" не может связаться с ними.
Пресс-атташе добавила, что на судне находятся 30 правозащитников из разных стран.
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В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Тель-Авив утверждает, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе Газа и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пояснил, что страна сделала это, чтобы "подорвать контроль ХАМАС над населением сектора".
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