https://ria.ru/20250502/fsb-2014653329.html
В Дагестане задержали женщину, готовившую теракт
В Дагестане задержали женщину, готовившую теракт - РИА Новости, 02.05.2025
В Дагестане задержали женщину, готовившую теракт
В Дагестане силовики задержали женщину, готовившую теракт возле здания правоохранительных органов в Хасавюрте, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T09:47:00+03:00
2025-05-02T09:47:00+03:00
2025-05-02T12:15:00+03:00
хасавюрт
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Дагестане силовики задержали женщину, готовившую теракт возле здания правоохранительных органов в Хасавюрте, сообщил Центр общественных связей ФСБ."В результате проведенных мероприятий в Хасавюртовском районе задержана сторонница запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации (МТО), гражданка России 1996 года рождения, планировавшая подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в городе Хасавюрте", — говорится в релизе.В операции принимали участие сотрудники ФСБ и МВД. У задержанной изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Также в ее телефоне нашли переписку в Telegram с боевиком — они обсуждали планируемый подрыв и присягу фигурантки террористам.Женщина объяснила, что должна была либо подложить взрывное устройство, либо подорваться сама.Спецслужба добавила, что в отношении фигурантки примут процессуальное решение.
https://ria.ru/20250430/fsb-2014255503.html
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Видео с задержанной за подготовку взрыва в Дагестане
ФСБ показала видео с задержанной за подготовку взрыва в Дагестане. Она признала, что должна была совершить теракт 9 мая.
2025-05-02T09:47
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хасавюрт, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, хасавюртовский район, россия, происшествия
Хасавюрт, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество, Хасавюртовский район, Россия, Происшествия
В Дагестане задержали женщину, готовившую теракт
ФСБ: в Дагестане задержали женщину, готовившую теракт в Хасавюрте