https://ria.ru/20250502/fsb-2014653329.html

В Дагестане задержали женщину, готовившую теракт

В Дагестане задержали женщину, готовившую теракт - РИА Новости, 02.05.2025

В Дагестане задержали женщину, готовившую теракт

В Дагестане силовики задержали женщину, готовившую теракт возле здания правоохранительных органов в Хасавюрте, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T09:47:00+03:00

2025-05-02T09:47:00+03:00

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хасавюрт

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Дагестане силовики задержали женщину, готовившую теракт возле здания правоохранительных органов в Хасавюрте, сообщил Центр общественных связей ФСБ."В результате проведенных мероприятий в Хасавюртовском районе задержана сторонница запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации (МТО), гражданка России 1996 года рождения, планировавшая подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в городе Хасавюрте", — говорится в релизе.В операции принимали участие сотрудники ФСБ и МВД. У задержанной изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Также в ее телефоне нашли переписку в Telegram с боевиком — они обсуждали планируемый подрыв и присягу фигурантки террористам.Женщина объяснила, что должна была либо подложить взрывное устройство, либо подорваться сама.Спецслужба добавила, что в отношении фигурантки примут процессуальное решение.

https://ria.ru/20250430/fsb-2014255503.html

https://ria.ru/20250428/terrorist-2013777343.html

хасавюрт

хасавюртовский район

россия

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Видео с задержанной за подготовку взрыва в Дагестане ФСБ показала видео с задержанной за подготовку взрыва в Дагестане. Она признала, что должна была совершить теракт 9 мая. 2025-05-02T09:47 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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хасавюрт, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, хасавюртовский район, россия, происшествия