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Опрос показал, сколько немцев поддерживают кандидатуру Мерца - РИА Новости, 02.05.2025
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16:41 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/frg-2014692512.html
Опрос показал, сколько немцев поддерживают кандидатуру Мерца
Опрос показал, сколько немцев поддерживают кандидатуру Мерца - РИА Новости, 02.05.2025
Опрос показал, сколько немцев поддерживают кандидатуру Мерца
Лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, который в скором времени должен стать новым канцлером... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T16:41:00+03:00
2025-05-02T16:41:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
олаф шольц
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хдс/хсс
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, который в скором времени должен стать новым канцлером Германии, поддерживают менее 40% жителей ФРГ, свидетельствуют результаты опроса Politbarometer ("Политический барометр"), которые приводит второй немецкий канал ZDF. Согласно результатам опроса, только 38% жителей Германии положительно относятся к тому, что Мерц возглавит правительство, в то время как 56% дают этому негативную оценку. Примечательно, что среди сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая ранее заключила коалиционное соглашение с ХДС/ХСС, к Мерцу относятся в основном отрицательно: его кандидатуру поддерживают только 32% опрошенных в этой выборке, в то время как 62% выступают против него. Из опроса также следует, что Мерц находится на шестом месте в рейтинге популярных немецких политиков: по шкале от минус 5 до 5 респонденты оценивают его на минус 0,3, а на седьмом месте находится уходящий канцлер Олаф Шольц с оценкой минус 0,6. На первом месте все еще министр обороны Борис Писториус, работу которого немцы оценивают на 2,3. Что касается правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которой в пятницу был присвоен статус правоэкстремистской партии на территории всей страны, то ее поддерживают 23% респондентов. По популярности ее обгоняет только ХДС/ХСС с 27% поддержки среди респондентов. Опрос проводился 28-30 апреля среди 1297 немцев, обладающих избирательным правом. Погрешность составляет от двух до трех процентных пунктов. В пятницу ведомство по охране конституции ФРГ приписала "Альтернативе для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
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5
4.7
96
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60
353
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в мире, германия, фридрих мерц, олаф шольц, борис писториус, хдс/хсс
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, Борис Писториус, ХДС/ХСС
Опрос показал, сколько немцев поддерживают кандидатуру Мерца

ZDF: менее 40% немцев поддерживают кандидатуру Мерца на пост канцлера ФРГ

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, который в скором времени должен стать новым канцлером Германии, поддерживают менее 40% жителей ФРГ, свидетельствуют результаты опроса Politbarometer ("Политический барометр"), которые приводит второй немецкий канал ZDF.
Согласно результатам опроса, только 38% жителей Германии положительно относятся к тому, что Мерц возглавит правительство, в то время как 56% дают этому негативную оценку. Примечательно, что среди сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая ранее заключила коалиционное соглашение с ХДС/ХСС, к Мерцу относятся в основном отрицательно: его кандидатуру поддерживают только 32% опрошенных в этой выборке, в то время как 62% выступают против него.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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Из опроса также следует, что Мерц находится на шестом месте в рейтинге популярных немецких политиков: по шкале от минус 5 до 5 респонденты оценивают его на минус 0,3, а на седьмом месте находится уходящий канцлер Олаф Шольц с оценкой минус 0,6. На первом месте все еще министр обороны Борис Писториус, работу которого немцы оценивают на 2,3.
Что касается правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которой в пятницу был присвоен статус правоэкстремистской партии на территории всей страны, то ее поддерживают 23% респондентов. По популярности ее обгоняет только ХДС/ХСС с 27% поддержки среди респондентов.
Опрос проводился 28-30 апреля среди 1297 немцев, обладающих избирательным правом. Погрешность составляет от двух до трех процентных пунктов.
В пятницу ведомство по охране конституции ФРГ приписала "Альтернативе для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
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