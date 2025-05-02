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Эксперт рассказал о правилах передачи ФНС данных по зарубежным счетам - РИА Новости, 02.05.2025
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09:22 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/fns-2014651609.html
Эксперт рассказал о правилах передачи ФНС данных по зарубежным счетам
Эксперт рассказал о правилах передачи ФНС данных по зарубежным счетам - РИА Новости, 02.05.2025
Эксперт рассказал о правилах передачи ФНС данных по зарубежным счетам
Российские налогоплательщики, владеющие зарубежными счетами, должны до 1 июня представить в Федеральную налоговую службу (ФНС) отчет о движении средств, но есть РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T09:22:00+03:00
2025-05-02T09:22:00+03:00
россия
азербайджан
армения
сергей новиков
евразийский экономический союз
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские налогоплательщики, владеющие зарубежными счетами, должны до 1 июня представить в Федеральную налоговую службу (ФНС) отчет о движении средств, но есть случаи, когда этого можно не делать, рассказал РИА Новости партнер юридической компании GRM Сергей Новиков. "Отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов на зарубежных счетах российских налогоплательщиков за 2024 год не нужно сдавать при одновременном соблюдении двух условий", - рассказал Новиков. Первое условие - остаток по счету на 31 декабря 2024 года составил менее 600 тысяч рублей или сумма оборотов по нему внутри года не превысила 600 тысяч рублей. Второе условие - счет открыт в банке, у брокера или в любой другой финансовой организации, расположенных на территории государства - члена ЕАЭС, или на территории государства, осуществляющего автоматический обмен финансовой информацией с Россией. Список стран, осуществляющих такой обмен с РФ, власти регулярно обновляют. Сейчас в нем 63 государства и 12 территорий. В частности, в него входят Азербайджан, Армения, Турция, Кипр, Казахстан. Не требуется отчитываться также по счетам, открытым в Белоруссии и Киргизии, поскольку они входят в ЕАЭС. Эксперт привел в пример ситуацию, когда российский налогоплательщик имеет несколько счетов в разных странах. "Например: у налогоплательщика есть три счета: один - в аргентинском банке, оборот по нему составил за год 450 тысяч рублей, а остаток на конец прошлого года - 100 тысяч рублей. Второй счет - в сенегальском банке, оборот также 450 тысяч рублей и остаток на конец года - 100 тысяч рублей. И третий счет - в казахском банке, с оборотом за год в 450 тысяч рублей и остатком на конец прошлого года - 700 тысяч рублей", - сказал Новиков. Такой налогоплательщик может не подавать отчет только по первому счету, поскольку Аргентина обменивается с Россией финансовой информацией, а суммы оборота и остатка не превышают порога 600 тысяч рублей. По второму и третьему счету налогоплательщику необходимо представить отчет, поскольку Сенегал не обменивается финансовой информацией с РФ, а остаток средств на счете в казахском банке превышает пороговое значение. За неподачу отчета на налогового резидента РФ может быть наложен штраф, который может составлять от 20% до 40% от суммы остатка или осуществленного оборота по счету. При этом обязанность подавать отчет касается только налоговых резидентов РФ: граждане России, которые провели за рубежом больше 183 дней и утратили статус налогового резидента РФ, не обязаны отчитываться по зарубежным счетам.
https://ria.ru/20250413/ndfl-2010956072.html
https://ria.ru/20250409/fns-2010145430.html
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россия, азербайджан, армения, сергей новиков, евразийский экономический союз, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика
Россия, Азербайджан, Армения, Сергей Новиков, Евразийский экономический союз, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Экономика
Эксперт рассказал о правилах передачи ФНС данных по зарубежным счетам

Партнер GRM Новиков: россияне должны до 1 июня отчитаться о зарубежных счетах

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТабличка на здании Федеральной налоговой службы России
Табличка на здании Федеральной налоговой службы России - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Табличка на здании Федеральной налоговой службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские налогоплательщики, владеющие зарубежными счетами, должны до 1 июня представить в Федеральную налоговую службу (ФНС) отчет о движении средств, но есть случаи, когда этого можно не делать, рассказал РИА Новости партнер юридической компании GRM Сергей Новиков.
"Отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов на зарубежных счетах российских налогоплательщиков за 2024 год не нужно сдавать при одновременном соблюдении двух условий", - рассказал Новиков.
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Первое условие - остаток по счету на 31 декабря 2024 года составил менее 600 тысяч рублей или сумма оборотов по нему внутри года не превысила 600 тысяч рублей. Второе условие - счет открыт в банке, у брокера или в любой другой финансовой организации, расположенных на территории государства - члена ЕАЭС, или на территории государства, осуществляющего автоматический обмен финансовой информацией с Россией.
Список стран, осуществляющих такой обмен с РФ, власти регулярно обновляют. Сейчас в нем 63 государства и 12 территорий. В частности, в него входят Азербайджан, Армения, Турция, Кипр, Казахстан. Не требуется отчитываться также по счетам, открытым в Белоруссии и Киргизии, поскольку они входят в ЕАЭС.
Эксперт привел в пример ситуацию, когда российский налогоплательщик имеет несколько счетов в разных странах.
«
"Например: у налогоплательщика есть три счета: один - в аргентинском банке, оборот по нему составил за год 450 тысяч рублей, а остаток на конец прошлого года - 100 тысяч рублей. Второй счет - в сенегальском банке, оборот также 450 тысяч рублей и остаток на конец года - 100 тысяч рублей. И третий счет - в казахском банке, с оборотом за год в 450 тысяч рублей и остатком на конец прошлого года - 700 тысяч рублей", - сказал Новиков.
Такой налогоплательщик может не подавать отчет только по первому счету, поскольку Аргентина обменивается с Россией финансовой информацией, а суммы оборота и остатка не превышают порога 600 тысяч рублей. По второму и третьему счету налогоплательщику необходимо представить отчет, поскольку Сенегал не обменивается финансовой информацией с РФ, а остаток средств на счете в казахском банке превышает пороговое значение.
За неподачу отчета на налогового резидента РФ может быть наложен штраф, который может составлять от 20% до 40% от суммы остатка или осуществленного оборота по счету. При этом обязанность подавать отчет касается только налоговых резидентов РФ: граждане России, которые провели за рубежом больше 183 дней и утратили статус налогового резидента РФ, не обязаны отчитываться по зарубежным счетам.
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РоссияАзербайджанАрменияСергей НовиковЕвразийский экономический союзФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
 
 
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