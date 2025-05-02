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ЕС не намерен выступать в роли посредника в урегулировании на Украине - РИА Новости, 03.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 02.05.2025 (обновлено: 01:54 03.05.2025)
https://ria.ru/20250502/evrosojuz-2014678509.html
ЕС не намерен выступать в роли посредника в урегулировании на Украине
ЕС не намерен выступать в роли посредника в урегулировании на Украине - РИА Новости, 03.05.2025
ЕС не намерен выступать в роли посредника в урегулировании на Украине
У ЕС нет планов посредничать в мирном процессе по Украине в случае отказа США от этой роли, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-02T14:25:00+03:00
2025-05-03T01:54:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
евросоюз
нато
специальная военная операция на украине
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БРЮССЕЛЬ, 2 мая — РИА Новости. У ЕС нет планов посредничать в мирном процессе по Украине в случае отказа США от этой роли, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни."Мы на данной стадии не будем гадать, но наш приоритет не менялся — это обеспечение сильных позиций Украины. Мы продолжаем наращивать военную помощь Украине. Страны ЕС уже пообещали такую помощь на 23 миллиарда в этом году. Мы также на две трети выполнили план по поставкам боеприпасов на этот год", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.При этом, добавил аль-Ануни, дипломатические усилия Брюсселя нацелены на поддержку "права Украины на самооборону".Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250428/peregovory-2013938506.html
https://ria.ru/20250203/ukraina-1997007315.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Специальная военная операция на Украине
ЕС не намерен выступать в роли посредника в урегулировании на Украине

Представитель ЕС аль-Ануни: ЕС не имеет планов на роль посредника по Украине

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза
Флаги Европейского союза - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 мая — РИА Новости. У ЕС нет планов посредничать в мирном процессе по Украине в случае отказа США от этой роли, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни.
"Мы на данной стадии не будем гадать, но наш приоритет не менялся — это обеспечение сильных позиций Украины. Мы продолжаем наращивать военную помощь Украине. Страны ЕС уже пообещали такую помощь на 23 миллиарда в этом году. Мы также на две трети выполнили план по поставкам боеприпасов на этот год", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
ЕС и Киев боятся выхода Трампа из переговоров по Украине, пишет FT
28 апреля, 21:29
При этом, добавил аль-Ануни, дипломатические усилия Брюсселя нацелены на поддержку "права Украины на самооборону".
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Глава дипломатии ЕС отказалась даже обсуждать сокращение помощи Украине
3 февраля, 11:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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