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Вагенкнехт назвала большую ошибку Европы в вопросе Украины - РИА Новости, 02.05.2025
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22:36 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/evropa-2014718889.html
Вагенкнехт назвала большую ошибку Европы в вопросе Украины
Вагенкнехт назвала большую ошибку Европы в вопросе Украины - РИА Новости, 02.05.2025
Вагенкнехт назвала большую ошибку Европы в вопросе Украины
Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала большой ошибкой Европы то, что она не предпринимала... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T22:36:00+03:00
2025-05-02T22:36:00+03:00
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сара вагенкнехт
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала большой ошибкой Европы то, что она не предпринимала дипломатических усилий и будет вынуждена платить за проигранный конфликт, в том время как США обеспечили себе доступ к ресурсам Украины. "США обеспечивают себе доступ к украинским сырьевым ресурсам. А я думала, что для опирающегося на ценности Запада всегда были важны только свободы и демократия? Большой ошибкой Европы является то, что она сама активно не проявила дипломатических усилий и теперь ей придется платить по счетам за проигранную опосредованную войну", - написала Вагенкнехт в соцсети X. Минфин США ранее заявил, что США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.
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в мире, сша, украина, киев, сара вагенкнехт, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Киев, Сара Вагенкнехт, Верховная Рада Украины
Вагенкнехт назвала большую ошибку Европы в вопросе Украины

Вагенкнехт: Европа будет платить по счетам за проигранный конфликт на Украине

© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала большой ошибкой Европы то, что она не предпринимала дипломатических усилий и будет вынуждена платить за проигранный конфликт, в том время как США обеспечили себе доступ к ресурсам Украины.
"США обеспечивают себе доступ к украинским сырьевым ресурсам. А я думала, что для опирающегося на ценности Запада всегда были важны только свободы и демократия? Большой ошибкой Европы является то, что она сама активно не проявила дипломатических усилий и теперь ей придется платить по счетам за проигранную опосредованную войну", - написала Вагенкнехт в соцсети X.
Минфин США ранее заявил, что США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.
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В миреСШАУкраинаКиевСара ВагенкнехтВерховная Рада Украины
 
 
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