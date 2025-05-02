https://ria.ru/20250502/estoniya-2014660837.html

Иерусалимский патриархат прокомментировал эстонский законопроект о церквях

Иерусалимский патриархат прокомментировал эстонский законопроект о церквях - РИА Новости, 02.05.2025

Иерусалимский патриархат прокомментировал эстонский законопроект о церквях

Иерусалимский патриархат выразил обеспокоенность эстонским законопроектом, принуждающим Эстонскую православную христианскую церковь (ЭПХЦ, бывшая Эстонская... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T11:04:00+03:00

2025-05-02T11:04:00+03:00

2025-05-02T11:04:00+03:00

религия

эстония

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Иерусалимский патриархат выразил обеспокоенность эстонским законопроектом, принуждающим Эстонскую православную христианскую церковь (ЭПХЦ, бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата) к разрыву канонической связи с Русской православной церковью (РПЦ). "В духе и стремлении к единству внутри нашей Церкви Иерусалимский патриархат выражает озабоченность в связи с принятием 9 апреля эстонским парламентом (Рийгикогу) нового закона о церквях и приходах, принуждающего церкви разорвать связи с Русской православной церковью. Это решение затронет бесчисленное множество верующих в храмах и монастырях по всей Эстонии. Иерусалимский патриархат решительно отстаивает право на безопасное и свободное богослужение... Нет никаких оснований превращать религиозные убеждения и практики мирных людей в оружие. Мы призываем правительство Эстонии пересмотреть этот закон ради всех верующих в Эстонии", – приводит его текст на русском языке сайт отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Для Иерусалимской церкви это еще один пример острой необходимости в единстве, говорится в нем. Парламент Эстонии ранее принял в окончательном третьем чтении закон, предусматривающий разрыв канонической связи ЭПХЦ с РПЦ. Президент Эстонии, в свою очередь, заявил 24 апреля, что не принял законопроект, поскольку в такой редакции он противоречит параграфам 40, 48 и 11 конституции страны, "непропорционально ограничивая свободу объединений и вероисповедания".

https://ria.ru/20250425/estoniya-2013516795.html

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

эстония, русская православная церковь, московский патриархат