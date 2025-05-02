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Иерусалимский патриархат прокомментировал эстонский законопроект о церквях - РИА Новости, 02.05.2025
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Религия
 
11:04 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/estoniya-2014660837.html
Иерусалимский патриархат прокомментировал эстонский законопроект о церквях
Иерусалимский патриархат прокомментировал эстонский законопроект о церквях - РИА Новости, 02.05.2025
Иерусалимский патриархат прокомментировал эстонский законопроект о церквях
Иерусалимский патриархат выразил обеспокоенность эстонским законопроектом, принуждающим Эстонскую православную христианскую церковь (ЭПХЦ, бывшая Эстонская... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T11:04:00+03:00
2025-05-02T11:04:00+03:00
религия
эстония
русская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Иерусалимский патриархат выразил обеспокоенность эстонским законопроектом, принуждающим Эстонскую православную христианскую церковь (ЭПХЦ, бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата) к разрыву канонической связи с Русской православной церковью (РПЦ). "В духе и стремлении к единству внутри нашей Церкви Иерусалимский патриархат выражает озабоченность в связи с принятием 9 апреля эстонским парламентом (Рийгикогу) нового закона о церквях и приходах, принуждающего церкви разорвать связи с Русской православной церковью. Это решение затронет бесчисленное множество верующих в храмах и монастырях по всей Эстонии. Иерусалимский патриархат решительно отстаивает право на безопасное и свободное богослужение... Нет никаких оснований превращать религиозные убеждения и практики мирных людей в оружие. Мы призываем правительство Эстонии пересмотреть этот закон ради всех верующих в Эстонии", – приводит его текст на русском языке сайт отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Для Иерусалимской церкви это еще один пример острой необходимости в единстве, говорится в нем. Парламент Эстонии ранее принял в окончательном третьем чтении закон, предусматривающий разрыв канонической связи ЭПХЦ с РПЦ. Президент Эстонии, в свою очередь, заявил 24 апреля, что не принял законопроект, поскольку в такой редакции он противоречит параграфам 40, 48 и 11 конституции страны, "непропорционально ограничивая свободу объединений и вероисповедания".
https://ria.ru/20250425/estoniya-2013516795.html
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эстония, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Эстония, Русская православная церковь, Московский Патриархат
Иерусалимский патриархат прокомментировал эстонский законопроект о церквях

Иерусалимский патриархат обеспокоен законопроектом о разрыве связи ЭПХЦ с РПЦ

Православный храм Сергия Радонежского в Палдиски близ Таллина, Эстония
Православный храм Сергия Радонежского в Палдиски близ Таллина, Эстония - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Православный храм Сергия Радонежского в Палдиски близ Таллина, Эстония. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Иерусалимский патриархат выразил обеспокоенность эстонским законопроектом, принуждающим Эстонскую православную христианскую церковь (ЭПХЦ, бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата) к разрыву канонической связи с Русской православной церковью (РПЦ).
«
"В духе и стремлении к единству внутри нашей Церкви Иерусалимский патриархат выражает озабоченность в связи с принятием 9 апреля эстонским парламентом (Рийгикогу) нового закона о церквях и приходах, принуждающего церкви разорвать связи с Русской православной церковью. Это решение затронет бесчисленное множество верующих в храмах и монастырях по всей Эстонии. Иерусалимский патриархат решительно отстаивает право на безопасное и свободное богослужение... Нет никаких оснований превращать религиозные убеждения и практики мирных людей в оружие. Мы призываем правительство Эстонии пересмотреть этот закон ради всех верующих в Эстонии", – приводит его текст на русском языке сайт отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Для Иерусалимской церкви это еще один пример острой необходимости в единстве, говорится в нем.
Парламент Эстонии ранее принял в окончательном третьем чтении закон, предусматривающий разрыв канонической связи ЭПХЦ с РПЦ. Президент Эстонии, в свою очередь, заявил 24 апреля, что не принял законопроект, поскольку в такой редакции он противоречит параграфам 40, 48 и 11 конституции страны, "непропорционально ограничивая свободу объединений и вероисповедания".
Протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Советник патриарха оценил отказ принять антицерковный закон в Эстонии
25 апреля, 21:29
 
РелигияЭстонияРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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