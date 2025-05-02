Иерусалимский патриархат прокомментировал эстонский законопроект о церквях
Иерусалимский патриархат обеспокоен законопроектом о разрыве связи ЭПХЦ с РПЦ
Православный храм Сергия Радонежского в Палдиски близ Таллина, Эстония
Православный храм Сергия Радонежского в Палдиски близ Таллина, Эстония. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Иерусалимский патриархат выразил обеспокоенность эстонским законопроектом, принуждающим Эстонскую православную христианскую церковь (ЭПХЦ, бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата) к разрыву канонической связи с Русской православной церковью (РПЦ).
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"В духе и стремлении к единству внутри нашей Церкви Иерусалимский патриархат выражает озабоченность в связи с принятием 9 апреля эстонским парламентом (Рийгикогу) нового закона о церквях и приходах, принуждающего церкви разорвать связи с Русской православной церковью. Это решение затронет бесчисленное множество верующих в храмах и монастырях по всей Эстонии. Иерусалимский патриархат решительно отстаивает право на безопасное и свободное богослужение... Нет никаких оснований превращать религиозные убеждения и практики мирных людей в оружие. Мы призываем правительство Эстонии пересмотреть этот закон ради всех верующих в Эстонии", – приводит его текст на русском языке сайт отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Для Иерусалимской церкви это еще один пример острой необходимости в единстве, говорится в нем.
Парламент Эстонии ранее принял в окончательном третьем чтении закон, предусматривающий разрыв канонической связи ЭПХЦ с РПЦ. Президент Эстонии, в свою очередь, заявил 24 апреля, что не принял законопроект, поскольку в такой редакции он противоречит параграфам 40, 48 и 11 конституции страны, "непропорционально ограничивая свободу объединений и вероисповедания".