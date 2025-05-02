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На Эльбрусе сгорело кафе на высоте 3,5 тысячи метров

На Эльбрусе сгорело кафе на высоте 3,5 тысячи метров - РИА Новости, 02.05.2025

На Эльбрусе сгорело кафе на высоте 3,5 тысячи метров

Кафе на площади в 60 квадратных метров сгорело в ночь на пятницу на станции "Мир" на высоте 3,5 тысячи метров на Эльбрусе, в результате никто не пострадал,... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T11:11:00+03:00

2025-05-02T11:11:00+03:00

2025-05-02T11:24:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

эльбрус

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 2 мая – РИА Новости. Кафе на площади в 60 квадратных метров сгорело в ночь на пятницу на станции "Мир" на высоте 3,5 тысячи метров на Эльбрусе, в результате никто не пострадал, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "Сегодня ночью на станции "Мир" сгорело кафе на площади 60 квадратов. Горение произошло в 01.37 мск на высоте 3500 метров. В 06.10 мск пожар потушен подручными средствами. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в кафе отсутствовало противопожарное водоснабжение. В тушении пожара участвовали 18 человек и две единицы техники, его причина и обстоятельства устанавливаются.

https://ria.ru/20250401/pozhar-2008551211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, коммерческая недвижимость, эльбрус, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)