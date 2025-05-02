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На Эльбрусе сгорело кафе на высоте 3,5 тысячи метров
На Эльбрусе сгорело кафе на высоте 3,5 тысячи метров - РИА Новости, 02.05.2025
На Эльбрусе сгорело кафе на высоте 3,5 тысячи метров
Кафе на площади в 60 квадратных метров сгорело в ночь на пятницу на станции "Мир" на высоте 3,5 тысячи метров на Эльбрусе, в результате никто не пострадал,... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T11:11:00+03:00
2025-05-02T11:11:00+03:00
2025-05-02T11:24:00+03:00
происшествия
коммерческая недвижимость
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 2 мая – РИА Новости. Кафе на площади в 60 квадратных метров сгорело в ночь на пятницу на станции "Мир" на высоте 3,5 тысячи метров на Эльбрусе, в результате никто не пострадал, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "Сегодня ночью на станции "Мир" сгорело кафе на площади 60 квадратов. Горение произошло в 01.37 мск на высоте 3500 метров. В 06.10 мск пожар потушен подручными средствами. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в кафе отсутствовало противопожарное водоснабжение. В тушении пожара участвовали 18 человек и две единицы техники, его причина и обстоятельства устанавливаются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, эльбрус, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Эльбрус, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Эльбрусе сгорело кафе на высоте 3,5 тысячи метров
На станции "Мир" на Эльбрусе на высоте 3,5 тыс м сгорело кафе на 60 квадратах