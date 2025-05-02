https://ria.ru/20250502/ek-2014689409.html
ЕК рассчитывает на продолжение сотрудничества с Украиной по недрам
ЕК рассчитывает на продолжение сотрудничества с Украиной по недрам - РИА Новости, 02.05.2025
ЕК рассчитывает на продолжение сотрудничества с Украиной по недрам
Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает, что после заключения сделки по природным ресурсам с США Украина будет выполнять и подписанный еще в 2021 году с ЕС меморандум по РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T16:11:00+03:00
2025-05-02T16:11:00+03:00
2025-05-02T16:11:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
евросоюз
еврокомиссия
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает, что после заключения сделки по природным ресурсам с США Украина будет выполнять и подписанный еще в 2021 году с ЕС меморандум по критически важным минералам, заявила в пятницу официальный представитель ЕК Леа Зубер. "Согласно нашей предварительной оценке, сделка США и Украины не является эксклюзивной, она не будет иметь последствий для нашего меморандума о взаимопонимании от 2021 года. Украина может сотрудничать с ЕС в этой сфере, мы были бы рады продолжить такое взаимодействие", - сказала европейский представитель. Минфин США ранее заявил, что США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. В 2021 году Украина и Европейский союз заключили меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве в сфере критически важного сырья и аккумуляторов. Представители ЕС заявляли об "огромном украинском потенциале" в области критически важного сырья, необходимого для декарбонизации Евросоюза. По замыслу Брюсселя, это должно было помочь Евросоюзу стать крупнейшим производителем аккумуляторных батарей в мире после Китая.
https://ria.ru/20250502/ukraina-2014669687.html
https://ria.ru/20250501/soglashenie-2014573426.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, евросоюз, еврокомиссия, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Киев, Евросоюз, Еврокомиссия, Верховная Рада Украины
ЕК рассчитывает на продолжение сотрудничества с Украиной по недрам
ЕК рассчитывает, что после сделки с США Киев будет выполнять и меморандум с ЕС