Рейтинг@Mail.ru
Подполье пообещало отомстить причастным к убийствам в Доме профсоюзов - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 02.05.2025 (обновлено: 10:21 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/dvizhenie--2014650292.html
Подполье пообещало отомстить причастным к убийствам в Доме профсоюзов
Подполье пообещало отомстить причастным к убийствам в Доме профсоюзов - РИА Новости, 02.05.2025
Подполье пообещало отомстить причастным к убийствам в Доме профсоюзов
Всех причастных к поджогу Дома профсоюзов в Одессе установили, их ждет наказание, заявил РИА Новости представитель местного подпольного движения Stop Grave. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T09:11:00+03:00
2025-05-02T10:21:00+03:00
одесса
украина
харьков
в мире
годовщина трагедии в одессе
европейский суд по правам человека (еспч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868466293_0:425:2885:2048_1920x0_80_0_0_c111e9bb498a4ea7db4a009f63825469.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Всех причастных к поджогу Дома профсоюзов в Одессе установили, их ждет наказание, заявил РИА Новости представитель местного подпольного движения Stop Grave."Абсолютно все участники зверского убийства одесситов 2 мая 2014 года установлены, и их ждет неминуемое наказание. Одесса помнит, и мы отомстим", — сказал собеседник агентства. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. При этом, по оценке выживших активистов "Антимайдана", на самом деле погибли от 130 до 200 человек.В марте ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
https://ria.ru/20250502/ukraina-2014088328.html
https://ria.ru/20250502/odessa-2014642047.html
одесса
украина
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868466293_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_b559ed2a61dfcefeedfb4784498dd51f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, украина, харьков, в мире, годовщина трагедии в одессе, европейский суд по правам человека (еспч)
Одесса, Украина, Харьков, В мире, Годовщина трагедии в Одессе, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Подполье пообещало отомстить причастным к убийствам в Доме профсоюзов

Движение Stop Grave отомстит причастным к поджогу Дома профсоюзов в Одессе

© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкГорящие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе
Горящие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в медиабанк
Горящие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Всех причастных к поджогу Дома профсоюзов в Одессе установили, их ждет наказание, заявил РИА Новости представитель местного подпольного движения Stop Grave.
"Абсолютно все участники зверского убийства одесситов 2 мая 2014 года установлены, и их ждет неминуемое наказание. Одесса помнит, и мы отомстим", — сказал собеседник агентства.
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе, 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Признал даже Запад. За это преступление Киеву придется ответить
08:00
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана".
Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. При этом, по оценке выживших активистов "Антимайдана", на самом деле погибли от 130 до 200 человек.
В марте ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Очевидец рассказал о действиях милиции во время трагедии в Доме профсоюзов
06:18
 
ОдессаУкраинаХарьковВ миреГодовщина трагедии в ОдессеЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала