https://ria.ru/20250502/dvizhenie--2014650292.html

Подполье пообещало отомстить причастным к убийствам в Доме профсоюзов

Подполье пообещало отомстить причастным к убийствам в Доме профсоюзов - РИА Новости, 02.05.2025

Подполье пообещало отомстить причастным к убийствам в Доме профсоюзов

Всех причастных к поджогу Дома профсоюзов в Одессе установили, их ждет наказание, заявил РИА Новости представитель местного подпольного движения Stop Grave. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T09:11:00+03:00

2025-05-02T09:11:00+03:00

2025-05-02T10:21:00+03:00

одесса

украина

харьков

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годовщина трагедии в одессе

европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Всех причастных к поджогу Дома профсоюзов в Одессе установили, их ждет наказание, заявил РИА Новости представитель местного подпольного движения Stop Grave."Абсолютно все участники зверского убийства одесситов 2 мая 2014 года установлены, и их ждет неминуемое наказание. Одесса помнит, и мы отомстим", — сказал собеседник агентства. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. При этом, по оценке выживших активистов "Антимайдана", на самом деле погибли от 130 до 200 человек.В марте ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.

https://ria.ru/20250502/ukraina-2014088328.html

https://ria.ru/20250502/odessa-2014642047.html

одесса

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одесса, украина, харьков, в мире, годовщина трагедии в одессе, европейский суд по правам человека (еспч)