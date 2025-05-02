Подполье пообещало отомстить причастным к убийствам в Доме профсоюзов
Движение Stop Grave отомстит причастным к поджогу Дома профсоюзов в Одессе
© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкГорящие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе
Горящие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Всех причастных к поджогу Дома профсоюзов в Одессе установили, их ждет наказание, заявил РИА Новости представитель местного подпольного движения Stop Grave.
"Абсолютно все участники зверского убийства одесситов 2 мая 2014 года установлены, и их ждет неминуемое наказание. Одесса помнит, и мы отомстим", — сказал собеседник агентства.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана".
Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. При этом, по оценке выживших активистов "Антимайдана", на самом деле погибли от 130 до 200 человек.
В марте ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.