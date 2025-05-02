В Раде раскрыли, сколько осталось править Зеленскому
Дубинский: Зеленский может уйти в отставку после подписания соглашения о мире
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВладимир Зеленский
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский может сложить полномочия после подписания мирного соглашения, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Через 30 дней после первой подписи о мирном соглашении — Зеленский уходит", — предположил он.
При этом украинская сторона ничего не решает в вопросе условий и сделок с США, добавил Дубинский.
"Мы тут просто статисты, от которых нужна подпись и ратификация — они почти done", — говорится в публикации.
Все остальное уже договорено между Россией и Соединенными Штатами, заявил нардеп.
На этой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Оно предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка подразумевает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестфонда не будут распределяться в течение десяти лет.
Подписание сделки по недрам планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, откуда его фактически выгнали.
На этой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Оно предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка подразумевает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестфонда не будут распределяться в течение десяти лет.
Подписание сделки по недрам планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, откуда его фактически выгнали.