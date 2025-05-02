https://ria.ru/20250502/dubinskiy-2014652903.html

В Раде раскрыли, сколько осталось править Зеленскому

В Раде раскрыли, сколько осталось править Зеленскому - РИА Новости, 02.05.2025

В Раде раскрыли, сколько осталось править Зеленскому

Владимир Зеленский может сложить полномочия после подписания мирного соглашения, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T09:42:00+03:00

2025-05-02T09:42:00+03:00

2025-05-02T11:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

киев

сша

россия

дональд трамп

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014319479_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_d215fc5b5d8b838e394de8a2f85a626a.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский может сложить полномочия после подписания мирного соглашения, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Через 30 дней после первой подписи о мирном соглашении — Зеленский уходит", — предположил он.При этом украинская сторона ничего не решает в вопросе условий и сделок с США, добавил Дубинский."Мы тут просто статисты, от которых нужна подпись и ратификация — они почти done", — говорится в публикации.Все остальное уже договорено между Россией и Соединенными Штатами, заявил нардеп.На этой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Оно предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка подразумевает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестфонда не будут распределяться в течение десяти лет. Подписание сделки по недрам планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, откуда его фактически выгнали.

https://ria.ru/20250502/dizen-2014663646.html

https://ria.ru/20250502/tramp-2014660595.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, киев, сша, россия, дональд трамп, верховная рада украины