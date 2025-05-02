Рейтинг@Mail.ru
В Раде раскрыли, сколько осталось править Зеленскому - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 02.05.2025 (обновлено: 11:41 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/dubinskiy-2014652903.html
В Раде раскрыли, сколько осталось править Зеленскому
В Раде раскрыли, сколько осталось править Зеленскому - РИА Новости, 02.05.2025
В Раде раскрыли, сколько осталось править Зеленскому
Владимир Зеленский может сложить полномочия после подписания мирного соглашения, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T09:42:00+03:00
2025-05-02T11:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
киев
сша
россия
дональд трамп
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014319479_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_d215fc5b5d8b838e394de8a2f85a626a.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский может сложить полномочия после подписания мирного соглашения, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Через 30 дней после первой подписи о мирном соглашении — Зеленский уходит", — предположил он.При этом украинская сторона ничего не решает в вопросе условий и сделок с США, добавил Дубинский."Мы тут просто статисты, от которых нужна подпись и ратификация — они почти done", — говорится в публикации.Все остальное уже договорено между Россией и Соединенными Штатами, заявил нардеп.На этой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Оно предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка подразумевает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестфонда не будут распределяться в течение десяти лет. Подписание сделки по недрам планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, откуда его фактически выгнали.
https://ria.ru/20250502/dizen-2014663646.html
https://ria.ru/20250502/tramp-2014660595.html
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014319479_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_75afab6addb2706944cb3da7f421a169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, киев, сша, россия, дональд трамп, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Киев, США, Россия, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
В Раде раскрыли, сколько осталось править Зеленскому

Дубинский: Зеленский может уйти в отставку после подписания соглашения о мире

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский может сложить полномочия после подписания мирного соглашения, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Через 30 дней после первой подписи о мирном соглашении — Зеленский уходит", — предположил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
На Западе рассказали о неожиданной проблеме, с которой столкнулся Зеленский
11:40
При этом украинская сторона ничего не решает в вопросе условий и сделок с США, добавил Дубинский.
"Мы тут просто статисты, от которых нужна подпись и ратификация — они почти done", — говорится в публикации.
Все остальное уже договорено между Россией и Соединенными Штатами, заявил нардеп.

На этой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Оно предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка подразумевает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестфонда не будут распределяться в течение десяти лет.

Подписание сделки по недрам планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, откуда его фактически выгнали.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
На Западе раскрыли новый план Трампа в отношении России
11:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийКиевСШАРоссияДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала