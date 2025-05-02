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Один из богатейших людей в Норвегии погиб в ДТП - РИА Новости, 02.05.2025
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16:51 02.05.2025 (обновлено: 17:15 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/dtp-2014693479.html
Один из богатейших людей в Норвегии погиб в ДТП
Один из богатейших людей в Норвегии погиб в ДТП - РИА Новости, 02.05.2025
Один из богатейших людей в Норвегии погиб в ДТП
Один из богатейших людей Норвегии Вигнер Линдал Олайсен погиб в аварии, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T16:51:00+03:00
2025-05-02T17:15:00+03:00
норвегия
польша
в мире
мазовецкое воеводство
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ВАРШАВА, 2 мая — РИА Новости. Один из богатейших людей Норвегии Вигнер Линдал Олайсен погиб в аварии, передает радиостанция RMF FM."Один из самых богатых норвежцев, магнат норвежской рыбной промышленности Олайсен погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше", — говорится в сообщении.По данным RMF FM, автомобиль марки "Ягуар", в котором Олайсен ехал по дороге между населенными пунктами Гора Кальвария и Колбель в Мазовецком воеводстве, по неизвестной пока причине врезался в дерево. При этом польская полиция рассказала о гибели двух человек, их имена не называют.Сорокадвухлетний Олайсен был совладельцем компании Nova Sea, основанной его отцом в 1972-м, специализирующейся на выращивании и переработке лосося. В начале 2025 года он продал долю в фирме крупнейшему в мире производителю лосося — норвежскому концерну Mowi, получив около 750 миллионов долларов.
https://ria.ru/20250416/shveytsariya-2011481884.html
норвегия
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норвегия, польша, в мире, мазовецкое воеводство
Норвегия, Польша, В мире, Мазовецкое воеводство
Один из богатейших людей в Норвегии погиб в ДТП

Один из богатейших людей в Норвегии Вигнер Линдал Олайсен погиб в ДТП в Польше

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 мая — РИА Новости. Один из богатейших людей Норвегии Вигнер Линдал Олайсен погиб в аварии, передает радиостанция RMF FM.
"Один из самых богатых норвежцев, магнат норвежской рыбной промышленности Олайсен погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше", — говорится в сообщении.
По данным RMF FM, автомобиль марки "Ягуар", в котором Олайсен ехал по дороге между населенными пунктами Гора Кальвария и Колбель в Мазовецком воеводстве, по неизвестной пока причине врезался в дерево. При этом польская полиция рассказала о гибели двух человек, их имена не называют.
Сорокадвухлетний Олайсен был совладельцем компании Nova Sea, основанной его отцом в 1972-м, специализирующейся на выращивании и переработке лосося. В начале 2025 года он продал долю в фирме крупнейшему в мире производителю лосося — норвежскому концерну Mowi, получив около 750 миллионов долларов.
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