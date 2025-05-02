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В Приангарье столкнулись четыре автомобиля, есть погибший
В Приангарье столкнулись четыре автомобиля, есть погибший - РИА Новости, 02.05.2025
В Приангарье столкнулись четыре автомобиля, есть погибший
Авария с участием 4 автомобилей произошла на севере Приангарья - в Бодайбо, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T13:29:00+03:00
2025-05-02T13:29:00+03:00
2025-05-02T13:33:00+03:00
происшествия
бодайбо
иркутская область
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ИРКУТСК, 2 мая - РИА Новости. Авария с участием 4 автомобилей произошла на севере Приангарья - в Бодайбо, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В центре Бодайбо произошла массовая автоавария. По предварительной информации, 36-летний водитель Toyota Chaser выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомашинами. "В результате лобовых столкновений 36-летний пассажир предполагаемого виновника автоаварии скончался на месте. Сам мужчина и еще два его пассажира доставлены в медучреждение. Также в больницу обратился водитель Toyota Hilux", - говорится в сообщении. На месте работает следственно-оперативная группа и дорожные полицейские. Известно, что водитель Toyota Chaser в марте был лишен права управления транспортными средствами за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
бодайбо
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бодайбо, иркутская область
Происшествия, Бодайбо, Иркутская область
В Приангарье столкнулись четыре автомобиля, есть погибший
В Бодайбо при столкновении 4 автомобилей один человек погиб и трое пострадали