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В Приангарье столкнулись четыре автомобиля, есть погибший - РИА Новости, 02.05.2025
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13:29 02.05.2025 (обновлено: 13:33 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/dtp-2014673130.html
В Приангарье столкнулись четыре автомобиля, есть погибший
В Приангарье столкнулись четыре автомобиля, есть погибший - РИА Новости, 02.05.2025
В Приангарье столкнулись четыре автомобиля, есть погибший
Авария с участием 4 автомобилей произошла на севере Приангарья - в Бодайбо, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T13:29:00+03:00
2025-05-02T13:33:00+03:00
происшествия
бодайбо
иркутская область
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ИРКУТСК, 2 мая - РИА Новости. Авария с участием 4 автомобилей произошла на севере Приангарья - в Бодайбо, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В центре Бодайбо произошла массовая автоавария. По предварительной информации, 36-летний водитель Toyota Chaser выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомашинами. "В результате лобовых столкновений 36-летний пассажир предполагаемого виновника автоаварии скончался на месте. Сам мужчина и еще два его пассажира доставлены в медучреждение. Также в больницу обратился водитель Toyota Hilux", - говорится в сообщении. На месте работает следственно-оперативная группа и дорожные полицейские. Известно, что водитель Toyota Chaser в марте был лишен права управления транспортными средствами за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
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происшествия, бодайбо, иркутская область
Происшествия, Бодайбо, Иркутская область
В Приангарье столкнулись четыре автомобиля, есть погибший

В Бодайбо при столкновении 4 автомобилей один человек погиб и трое пострадали

© Фото : ГУ МВД России по Иркутской областиНа месте массового ДТП в Бодайбо
На месте массового ДТП в Бодайбо - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Фото : ГУ МВД России по Иркутской области
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ИРКУТСК, 2 мая - РИА Новости. Авария с участием 4 автомобилей произошла на севере Приангарья - в Бодайбо, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В центре Бодайбо произошла массовая автоавария. По предварительной информации, 36-летний водитель Toyota Chaser выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомашинами.
© Фото : ГУ МВД России по Иркутской областиНа месте массового ДТП в Бодайбо
На месте массового ДТП в Бодайбо - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Фото : ГУ МВД России по Иркутской области
На месте массового ДТП в Бодайбо
"В результате лобовых столкновений 36-летний пассажир предполагаемого виновника автоаварии скончался на месте. Сам мужчина и еще два его пассажира доставлены в медучреждение. Также в больницу обратился водитель Toyota Hilux", - говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа и дорожные полицейские. Известно, что водитель Toyota Chaser в марте был лишен права управления транспортными средствами за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
© Фото : ГУ МВД России по Иркутской областиНа месте массового ДТП в Бодайбо
На месте массового ДТП в Бодайбо - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Фото : ГУ МВД России по Иркутской области
На месте массового ДТП в Бодайбо
 
ПроисшествияБодайбоИркутская область
 
 
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