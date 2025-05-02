https://ria.ru/20250502/dtp-2014655228.html

В Ивановской области опрокинулся автобус, есть погибший и пострадавшие

В Ивановской области опрокинулся автобус, есть погибший и пострадавшие - РИА Новости, 02.05.2025

В Ивановской области опрокинулся автобус, есть погибший и пострадавшие

Автобус опрокинулся в Ивановской области, водитель погиб, три человека, предварительно, получили травмы, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T10:07:00+03:00

2025-05-02T10:07:00+03:00

2025-05-02T10:11:00+03:00

происшествия

ивановская область

приволжск

иваново

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РЯЗАНЬ, 2 мая - РИА Новости. Автобус опрокинулся в Ивановской области, водитель погиб, три человека, предварительно, получили травмы, сообщило УМВД по региону. "Водитель рейсового пассажирского автобуса ПАЗ, следовавшего из Приволжска в Иваново, не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Автобус опрокинулся. В результате ДТП водитель погиб", - сообщается в Telegram-канале УМВД. Уточняется, что в салоне находились 14 пассажиров, "по предварительным данным, трое пассажиров получили травмы". Характер телесных повреждений и количество пострадавших уточняется. Прокуратура региона в своем Telegram-канале отметила, что ДТП произошло около 6.30 мск недалеко от села Вязовское Фурмановского района. Ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также начало проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Согласно опубликованным прокуратурой фотографиям с места ДТП, в регионе в пятницу выпал снег. СУСК по Ивановской области сообщило в своем Telegram-канале, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

https://ria.ru/20250428/dtp-2013819574.html

https://ria.ru/20250501/dtp-2014588813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ивановская область, приволжск, иваново