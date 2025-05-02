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В ДТП с двумя машинами в Нижегородской области погибли четыре человека - РИА Новости, 02.05.2025
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В ДТП с двумя машинами в Нижегородской области погибли четыре человека
В ДТП с двумя машинами в Нижегородской области погибли четыре человека - РИА Новости, 02.05.2025
В ДТП с двумя машинами в Нижегородской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает МВД региона. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T00:14:00+03:00
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происшествия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает МВД региона. Смертельное ДТП произошло в четверг в 21.15 на 178-м километре "Нижний Новгород - Саратов" в Лукьяновском районе около деревни Мерлиновка. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля Niva Chevrolet выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Lada Vesta. В результате ДТП водитель и женщина-пассажир Niva и водитель и пассажир Lada погибли. Несовершеннолетних среди погибших нет", - говорится в сообщении. На месте работает следственно- оперативная группа, сотрудники ГАИ. Устанавливаются причины происшествия.
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происшествия, нижегородская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Нижегородская область, ГИБДД МВД РФ
В ДТП с двумя машинами в Нижегородской области погибли четыре человека

МВД: в ДТП с двумя машинами в Нижегородской области погибли четыре человека

© Полиция Нижегородской областиНа 178-м километре шоссе "Нижний Новгород - Саратов" столкнулись два автомобиля
На 178-м километре шоссе Нижний Новгород - Саратов столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Полиция Нижегородской области
На 178-м километре шоссе "Нижний Новгород - Саратов" столкнулись два автомобиля. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает МВД региона.
Смертельное ДТП произошло в четверг в 21.15 на 178-м километре "Нижний Новгород - Саратов" в Лукьяновском районе около деревни Мерлиновка.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Niva Chevrolet выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Lada Vesta. В результате ДТП водитель и женщина-пассажир Niva и водитель и пассажир Lada погибли. Несовершеннолетних среди погибших нет", - говорится в сообщении.
На месте работает следственно- оперативная группа, сотрудники ГАИ. Устанавливаются причины происшествия.
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