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В ДТП с двумя машинами в Нижегородской области погибли четыре человека

В ДТП с двумя машинами в Нижегородской области погибли четыре человека - РИА Новости, 02.05.2025

В ДТП с двумя машинами в Нижегородской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает МВД региона. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T00:14:00+03:00

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2025-05-02T00:14:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает МВД региона. Смертельное ДТП произошло в четверг в 21.15 на 178-м километре "Нижний Новгород - Саратов" в Лукьяновском районе около деревни Мерлиновка. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля Niva Chevrolet выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Lada Vesta. В результате ДТП водитель и женщина-пассажир Niva и водитель и пассажир Lada погибли. Несовершеннолетних среди погибших нет", - говорится в сообщении. На месте работает следственно- оперативная группа, сотрудники ГАИ. Устанавливаются причины происшествия.

https://ria.ru/20250501/chelovek-2014543514.html

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происшествия, нижегородская область, гибдд мвд рф