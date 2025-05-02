https://ria.ru/20250502/dtp-2014629966.html
В ДТП с двумя машинами в Нижегородской области погибли четыре человека
В ДТП с двумя машинами в Нижегородской области погибли четыре человека - РИА Новости, 02.05.2025
В ДТП с двумя машинами в Нижегородской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает МВД региона. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T00:14:00+03:00
2025-05-02T00:14:00+03:00
2025-05-02T00:14:00+03:00
происшествия
нижегородская область
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014629814_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_5be655beb60c5eeeec62bf17c4ce1bd6.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает МВД региона. Смертельное ДТП произошло в четверг в 21.15 на 178-м километре "Нижний Новгород - Саратов" в Лукьяновском районе около деревни Мерлиновка. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля Niva Chevrolet выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Lada Vesta. В результате ДТП водитель и женщина-пассажир Niva и водитель и пассажир Lada погибли. Несовершеннолетних среди погибших нет", - говорится в сообщении. На месте работает следственно- оперативная группа, сотрудники ГАИ. Устанавливаются причины происшествия.
https://ria.ru/20250501/chelovek-2014543514.html
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014629814_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_f7e84c9ad2af351b93722f21c4d69ac6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Нижегородская область, ГИБДД МВД РФ
В ДТП с двумя машинами в Нижегородской области погибли четыре человека
МВД: в ДТП с двумя машинами в Нижегородской области погибли четыре человека