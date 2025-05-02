https://ria.ru/20250502/droppery-2014662997.html

В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности для дропперов

В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности для дропперов - РИА Новости, 02.05.2025

В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности для дропперов

Правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности сроком до шести лет лишения свободы для дропперов, документ доступен в думской... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T11:28:00+03:00

2025-05-02T11:28:00+03:00

2025-05-02T12:56:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности сроком до шести лет лишения свободы для дропперов, документ доступен в думской электронной базе.Документ предлагает ввести одно из наказаний за передачу из корыстных целей электронного средства платежа (ЭСП) и доступа к нему для неправомерных операций:Такое же наказание введут за запрещенные действия с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица или в его интересах.За приобретение или передачу из корысти электронного средства платежа и доступа к нему лицом, не являющимся клиентом банка, для неправомерных операций либо покупку ЭСП или доступа к нему для последующей передачи установят наказание до шести лет лишения свободы со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.За неправомерные операции с использованием электронного средства платежа лицом, не являющимся клиентом банка, предлагают наказывать:Инициатива предлагает дополнить статью 187 Уголовного кодекса "Неправомерный оборот средств платежей".

https://ria.ru/20250428/ekspert-2013908939.html

https://ria.ru/20250323/droppery-2006744418.html

https://ria.ru/20250219/dropper-2000280189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, технологии, россия, госдума рф