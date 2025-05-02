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В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности для дропперов - РИА Новости, 02.05.2025
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11:28 02.05.2025 (обновлено: 12:56 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/droppery-2014662997.html
В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности для дропперов
В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности для дропперов - РИА Новости, 02.05.2025
В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности для дропперов
Правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности сроком до шести лет лишения свободы для дропперов, документ доступен в думской... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T11:28:00+03:00
2025-05-02T12:56:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности сроком до шести лет лишения свободы для дропперов, документ доступен в думской электронной базе.Документ предлагает ввести одно из наказаний за передачу из корыстных целей электронного средства платежа (ЭСП) и доступа к нему для неправомерных операций:Такое же наказание введут за запрещенные действия с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица или в его интересах.За приобретение или передачу из корысти электронного средства платежа и доступа к нему лицом, не являющимся клиентом банка, для неправомерных операций либо покупку ЭСП или доступа к нему для последующей передачи установят наказание до шести лет лишения свободы со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.За неправомерные операции с использованием электронного средства платежа лицом, не являющимся клиентом банка, предлагают наказывать:Инициатива предлагает дополнить статью 187 Уголовного кодекса "Неправомерный оборот средств платежей".
https://ria.ru/20250428/ekspert-2013908939.html
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Общество, Технологии, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности для дропперов

Правительство внесло в Госдуму проект об уголовной ответственности для дропперов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности сроком до шести лет лишения свободы для дропперов, документ доступен в думской электронной базе.

Дропперы — подставные лица, через которых обналичивают украденные деньги.

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Документ предлагает ввести одно из наказаний за передачу из корыстных целей электронного средства платежа (ЭСП) и доступа к нему для неправомерных операций:
  • лишение свободы — до трех лет;
  • штраф — от 100 до 300 тысяч рублей;
  • обязательные работы — до 480 часов;
  • исправительные работы — до двух лет;
  • ограничение свободы на тот же срок;
  • принудительные работы — до трех лет.
Такое же наказание введут за запрещенные действия с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица или в его интересах.
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За приобретение или передачу из корысти электронного средства платежа и доступа к нему лицом, не являющимся клиентом банка, для неправомерных операций либо покупку ЭСП или доступа к нему для последующей передачи установят наказание до шести лет лишения свободы со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.
За неправомерные операции с использованием электронного средства платежа лицом, не являющимся клиентом банка, предлагают наказывать:
  • принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет либо без такового;
  • лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет либо без такового с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Инициатива предлагает дополнить статью 187 Уголовного кодекса "Неправомерный оборот средств платежей".
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