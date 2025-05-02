https://ria.ru/20250502/dom-2014677519.html

Одесситы несут цветы к Дому профсоюзов в память о погибших в 2014 году

Одесситы несут цветы к Дому профсоюзов в память о погибших в 2014 году - РИА Новости, 02.05.2025

Одесситы несут цветы к Дому профсоюзов в память о погибших в 2014 году

Одесситы несут цветы к Дому профсоюзов в память о погибших 11 лет назад противников государственного переворота на Украине, сообщило украинское издание... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T14:07:00+03:00

2025-05-02T14:07:00+03:00

2025-05-02T14:07:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Одесситы несут цветы к Дому профсоюзов в память о погибших 11 лет назад противников государственного переворота на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В день годовщины трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе жители города приходят возлагать цветы на Куликово поле. При входе очень строгий контроль, полиция требует паспорта", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны.ua". Как сообщают журналисты, на площади у Дома профсоюзов дежурят вооруженные автоматическим оружием полицейские и бойцы с антидроновыми ружьями. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесса, украина, харьков, столкновения в одессе