Одесситы несут цветы к Дому профсоюзов в память о погибших в 2014 году
Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов в память о погибших 2 мая 2014 года
© Фото : соцсетиЖители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов в память о погибших в 2014 году
© Фото : соцсети
Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов в память о погибших в 2014 году
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Одесситы несут цветы к Дому профсоюзов в память о погибших 11 лет назад противников государственного переворота на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В день годовщины трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе жители города приходят возлагать цветы на Куликово поле. При входе очень строгий контроль, полиция требует паспорта", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны.ua".
© Фото : соцсетиЖители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов в память о погибших в 2014 году
© Фото : соцсети
Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов в память о погибших в 2014 году
Как сообщают журналисты, на площади у Дома профсоюзов дежурят вооруженные автоматическим оружием полицейские и бойцы с антидроновыми ружьями.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.