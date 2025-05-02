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Доллар дешевеет к мировым валютам после публикации статистики из США - РИА Новости, 02.05.2025
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17:41 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/dollar-2014698592.html
Доллар дешевеет к мировым валютам после публикации статистики из США
Доллар дешевеет к мировым валютам после публикации статистики из США - РИА Новости, 02.05.2025
Доллар дешевеет к мировым валютам после публикации статистики из США
Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу вечером сокращается после публикации статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T17:41:00+03:00
2025-05-02T17:41:00+03:00
экономика
сша
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире
доллар
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу вечером сокращается после публикации статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.32 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,137 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,129 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 144,05 иены со 145,46 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,71%, до 99,48 пункта. Как стало известно ранее в пятницу, безработица в США в апреле ожидаемо осталась на уровне марта в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 177 тысяч, тогда как прогнозировался рост на 130 тысяч. После публикации статистики индекс доллара приближался к 100 пунктам с примерно 99,8 пункта до статистики. Затем американский президент Дональд Трамп вновь призвал Федеральную резервную систему (ФРС) к снижению ставок. После открытия торгов индекс доллара стабилизировался вблизи уровня в 99,5 пункта. На следующей неделе состоится очередное заседание Федрезерва. По данным CME Group, большинство (96,6%) аналитиков ждут сохранения ключевой ставки на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых.
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экономика, сша, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, в мире, доллар
Экономика, США, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, В мире, Доллар
Доллар дешевеет к мировым валютам после публикации статистики из США

Индекс доллара опускался на 0,71 процентов после публикации статистики из США

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭлектронное табло обмена курса валют в Москве
Электронное табло обмена курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу вечером сокращается после публикации статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.32 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,137 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,129 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 144,05 иены со 145,46 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,71%, до 99,48 пункта.
Как стало известно ранее в пятницу, безработица в США в апреле ожидаемо осталась на уровне марта в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 177 тысяч, тогда как прогнозировался рост на 130 тысяч.
После публикации статистики индекс доллара приближался к 100 пунктам с примерно 99,8 пункта до статистики. Затем американский президент Дональд Трамп вновь призвал Федеральную резервную систему (ФРС) к снижению ставок. После открытия торгов индекс доллара стабилизировался вблизи уровня в 99,5 пункта.
На следующей неделе состоится очередное заседание Федрезерва. По данным CME Group, большинство (96,6%) аналитиков ждут сохранения ключевой ставки на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых.
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ЭкономикаСШАСитуация с курсами валют и ценами на нефтьВ миреДоллар
 
 
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