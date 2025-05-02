https://ria.ru/20250502/dokumenty-2014628639.html

Минобороны опубликовало документы о штурме Берлина Красной Армией

Минобороны опубликовало документы о штурме Берлина Красной Армией - РИА Новости, 02.05.2025

Минобороны опубликовало документы о штурме Берлина Красной Армией

Министерство обороны России на своем сайте опубликовало рассекреченные архивные документы о проведении Берлинской стратегической наступательной операции и... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T00:05:00+03:00

2025-05-02T00:05:00+03:00

2025-05-02T00:05:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

берлин (город)

россия

германия

адольф гитлер

мелитон кантария

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Министерство обороны России на своем сайте опубликовало рассекреченные архивные документы о проведении Берлинской стратегической наступательной операции и героическом штурме советскими войсками столицы нацистской Германии 80 лет назад. В новом мультимедийном проекте "Последний штурм перед Победой" на сайте военного ведомства опубликованы директивы и приказы Ставки Верховного Главнокомандования, оперативные донесения, информационные сводки, шифротелеграммы, журналы боевых действий, исторические фотоснимки, схемы и планы, наградные листы на участников Берлинской стратегической наступательной операции и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности. Второго мая 1945 года советские войска в ходе ожесточенных боев овладели столицей нацистской Германии Берлином. Этот день вошел в историю как символ краха Третьего рейха. Кульминацией операции стало водружение Знамени Победы над Рейхстагом. "Падение Берлина не только лишило нацистов политического центра, но и ускорило капитуляцию Германии, а Знамя Победы над Рейхстагом осталось в памяти человечества как визуальный образ конца самой кровопролитной войны в истории. Этот эпизод подчеркнул решающую роль СССР в разгроме нацизма", - отмечает МО РФ. За мужество и отвагу, проявленные в ходе штурма Берлина, сотни участников сражения были удостоены звания Героя Советского Союза – высшей государственной награды, подчеркивавшей исключительность подвига. Среди них - не только знаменитые разведчики Михаил Егоров и Мелитон Кантария, водрузившие Знамя Победы над Рейхстагом, но и десятки командиров, саперов, артиллеристов и пехотинцев, чьи действия решили исход битвы. Дорога к победеБерлинская стратегическая наступательная операция, начавшаяся 16 апреля 1945 года, была одной из самых масштабных и сложных кампаний Великой Отечественной войны. Она потребовала огромного напряжения сил, тактического мастерства и невероятных жертв. В ходе операции советское командование планировало разгромить основные силы немецких групп армий "Висла" и "Центр", овладеть столицей Третьего рейха, выйти на реку Эльба и соединиться с наступавшими с запада союзниками СССР по антигитлеровской коалиции. План Берлинской операции предусматривал одновременный переход в наступление войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов утром 16 апреля 1945 года. 2-й Белорусский фронт, в связи с предстоящей крупной перегруппировкой своих сил, должен был начать наступление 20 апреля. Вермахтом был создан Берлинский оборонительный район, состоявший из трех оборонительных обводов – внешнего, внутреннего и собственно городского. Утром 16 апреля, за два часа до рассвета, в полосе 1-го Белорусского фронта началась артиллерийская подготовка. Девять тысяч орудий и минометов, а также более 1,5 тысячи реактивных систем БМ-13 и БМ-31 в течение 25 минут обстреливали первую полосу немецкой обороны на 27-километровом участке прорыва. С началом атаки огонь артиллерии был перенесен вглубь обороны, а на участках прорыва были включены около 150 зенитных прожектора. Их свет затруднял обзор противнику и в то же время освещал дорогу наступающим подразделениям. "Прожекторы были расставлены в 150-200 метрах один от другого по фронту наших войск и в 400-600 метрах от передней линии на главных направлениях. В 4:30 16 апреля 1945 года десятки тысяч стволов нашей артиллерии открыли ураганный огонь по немецким укреплениям. Началась невиданная по силе артподготовка решающего наступления войск 1-го Белорусского фронта на центр немецкой агрессии – Берлин. <…> Немецкие позиции заволокли дым и пыль сплошных разрывов", - отмечает МО РФ. "В 5.00 огонь нашей артиллерии был перенесен вглубь обороны противника. В этот момент поступило приказание начать освещение переднего края обороны противника, на прорыв которой двинулись наша пехота и танки. Команда "Дай луч" была передана по радио на народные командные пункты и по телефону на батальонные сигнальные станции", – свидетельствуют исторические документы, повествующие о боевом пути 82-й дивизии ПВО. "Эффективность ночной атаки была с большим успехом осуществлена с помощью света на главной полосе обороны отчаянно сопротивляющегося противника. Операция оставила неизгладимый след в истории военного искусства Советской Армии в Великой Отечественной войне", - подчеркивает Минобороны России. К началу наступления Красной Армии немцы возвели в Берлине множество баррикад и бетонированных сооружений, установили противотанковые заграждения, окна жилых домов укрепили мешками с песком и превратили в бойницы для стрельбы. Штаб обороны требовал от населения участвовать в боях против советских войск на улицах, в домах, под землей – в метро, в подземной канализационной сети. Кроме того, для борьбы с советскими танками были сформированы боевые отряды из представителей молодежной организации "Гитлерюгенд", большую часть которых составляли подростки. Вооруженные фаустпатронами курсанты и обслуживающий персонал всех военных школ были поставлены на защиту города. Из горожан были сформированы почти 200 батальонов фольксштурма (немецкого ополчения), для чего в городе проводилась поголовная мобилизация мужского населения от 15 и до 65 лет включительно. Гарнизон Берлина насчитывал более 200 тысяч человек. В городе были сосредоточены полицейские и эсэсовские части. С целью укрепления дисциплины команды СС начали патрулировать городские кварталы, а при обнаружении уклонистов они расстреливали их без долгих разбирательств. Двадцатого апреля в 13.50 дальнобойная артиллерия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта первой открыла огонь по Берлину, положив начало штурму столицы Третьего рейха. На снарядах, которыми артиллеристы обстреливали Берлин, были размещены надписи: "По Гитлеру!", "По фашистам в Берлине!", "За Сталинград, Донбасс, за Украину, за сирот и вдов. За слезы матерей!", "За Москву и Ленинград!" и другие. Знамя победы над рейхстагомШтурм Рейхстага явился завершающим событием битвы за Берлин. Тридцатого апреля 79-й стрелковый корпус 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта начал бои за Рейхстаг. В ночь на 1 мая разгорелась яростная борьба внутри Рейхстага. Бои шли за каждый этаж, на лестницах и в коридорах происходили рукопашные схватки. Штурмующие бойцы метр за метром, комнату за комнатой очищали здание от фашистов. По мере овладения Рейхстагом в разных его местах советские воины водружали знамена и флаги. Кульминацией стал подъем Знамени Победы над куполом Рейхстага. В то время как в горевшем здании шли ожесточенные бои, главарь Третьего рейха Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством в своем подземном бункере. О том, что Гитлера нет в живых, советское командование известил начальник генерального штаба немецких сухопутных войск генерал Кребс, просивший перемирия на время вступления в полномочия нового правительства Германии. Советское командование огласило свою позицию – речь может идти только о безоговорочной капитуляции. К 15 часам 2 мая сопротивление немцев в Берлине полностью прекратилось, остатки берлинского гарнизона (135 тысяч человек) во главе с его командующим генералом артиллерии Гельмутом Вейдлингом капитулировали и сдались в плен. Оружие сложили порядка 70 тысяч солдат вермахта. Всего же в Берлинской операции немцы потеряли убитыми до 380 тысяч солдат и офицеров, 400 тысяч попали в плен. Задача: спасти БерлинПосле двух недель тяжелых боев Берлин лежал в руинах: разрушенные коммуникации оставили город без воды, света и тепла, а многие здания, включая больницы и школы, превратились в груды камней. Сотни тысяч людей, оказавшихся на грани голода и болезней, нуждались в срочной помощи. "И именно советские солдаты, еще вчера штурмовавшие Рейхстаг, первыми протянули руку спасения. Красноармейцы организовали пункты раздачи хлеба, восстановили несколько госпиталей для раненых и гражданских, а инженерные части приступили к расчистке завалов и ремонту водопровода. Так, шаг за шагом, Красная Армия не просто победила врага – она стала мостом между войной и миром", - отмечает МО РФ. После завершения Берлинской наступательной операции Ставкой Верховного Главнокомандования была издана директива об изменении отношения к немецким военнопленным и гражданскому населению, содержание которых доводилось и разъяснялось всему личному составу Красной Армии. Офицерскому составу были предъявлены строгие требования в деле воспитания личного состава и предотвращения случаев самоуправства над пленными немецкими солдатами и офицерами, а также гражданским населением Германии. В то время Красная Армия фактически спасла Берлин от голодной смерти, подчеркивает российское военное ведомство. Сразу после взятия Рейхстага на улицах развернули дополнительные полевые кухни для горожан и военнопленных. Согласно документам, опубликованным Минобороны России, каждый берлинец получал в неделю до трех килограммов хлеба, 500 граммов мяса, 1,5 килограмма сахара, натуральный кофе, овощи и молочные продукты. Усилиями Красной Армии к концу июня в Берлине был пущен общественный транспорт. Заработало метро. На городские улицы вернулись трамваи. Городское электроснабжение было восстановлено полностью. Электричество появилось в 33 тысячах жилых домов, на 50 станциях по обслуживанию канализации и водопровода. Уже 16 мая 1945 года в Берлине начал функционировать Центральный банк, ставший важным шагом в восстановлении экономики. Параллельно, при активном участии Красной Армии, возрождалась культурная жизнь города: для ценителей искусства открылись Западный театр с балетными постановками и Ренессанс-театр, представлявший комедийные спектакли. Городская филармония возобновила концертную деятельность, приглашая публику на выступления симфонического оркестра.

https://ria.ru/20250425/rvio-2013513331.html

https://ria.ru/20250424/minoborony-2013069358.html

https://ria.ru/20250416/berlin-2011495270.html

https://ria.ru/20250415/minoborony-2011267586.html

https://ria.ru/20250415/minoborony-2011266953.html

https://ria.ru/20250228/geroi-2002079313.html

https://ria.ru/20250213/vengriya-1998979665.html

https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996511210.html

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берлин (город), россия, германия, адольф гитлер, мелитон кантария, 80-летие победы в великой отечественной войне