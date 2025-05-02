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На Западе рассказали о неожиданной проблеме, с которой столкнулся Зеленский
На Западе рассказали о неожиданной проблеме, с которой столкнулся Зеленский - РИА Новости, 02.05.2025
На Западе рассказали о неожиданной проблеме, с которой столкнулся Зеленский
Между Владимиром Зеленским и националистами на Украине усиливается конфликт, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T11:40:00+03:00
2025-05-02T11:40:00+03:00
2025-05-02T11:40:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Между Владимиром Зеленским и националистами на Украине усиливается конфликт, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. "Напряженность в отношениях между Зеленским и националистами растет, и Трамп разочарован его нежеланием принимать мирное соглашение", — говорится в публикации. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявлял, что Зеленский потерял контроль над частью ВСУ, преимущественно состоящей из националистов и иностранных наемников. По его словам, все попытки договориться с Зеленским о мире — напрасно потраченное время, так как он зациклен на продолжении военного конфликта, чтобы удержаться у власти.
https://ria.ru/20250502/dubinskiy-2014652903.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Западе рассказали о неожиданной проблеме, с которой столкнулся Зеленский
Профессор Дизен: между Зеленским и националистами растет напряженность