https://ria.ru/20250502/dizen-2014663646.html

На Западе рассказали о неожиданной проблеме, с которой столкнулся Зеленский

На Западе рассказали о неожиданной проблеме, с которой столкнулся Зеленский - РИА Новости, 02.05.2025

На Западе рассказали о неожиданной проблеме, с которой столкнулся Зеленский

Между Владимиром Зеленским и националистами на Украине усиливается конфликт, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T11:40:00+03:00

2025-05-02T11:40:00+03:00

2025-05-02T11:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014320427_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1df0d7090fe927bd65f63e3f6b518729.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Между Владимиром Зеленским и националистами на Украине усиливается конфликт, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. "Напряженность в отношениях между Зеленским и националистами растет, и Трамп разочарован его нежеланием принимать мирное соглашение", — говорится в публикации. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявлял, что Зеленский потерял контроль над частью ВСУ, преимущественно состоящей из националистов и иностранных наемников. По его словам, все попытки договориться с Зеленским о мире — напрасно потраченное время, так как он зациклен на продолжении военного конфликта, чтобы удержаться у власти.

https://ria.ru/20250502/dubinskiy-2014652903.html

https://ria.ru/20250502/tramp-2014660595.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины