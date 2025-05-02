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Депардье снимается в новом фильме, пишут СМИ - РИА Новости, 02.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:15 02.05.2025 (обновлено: 22:17 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/deparde-2014717748.html
Депардье снимается в новом фильме, пишут СМИ
Депардье снимается в новом фильме, пишут СМИ - РИА Новости, 02.05.2025
Депардье снимается в новом фильме, пишут СМИ
Французский актер Жерар Депардье, против которого в Париже идет судебное разбирательство по делу о сексуальных домогательствах, снимается в новом фильме,... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T22:15:00+03:00
2025-05-02T22:17:00+03:00
франция
жерар депардье
фанни ардан
культура
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кино и сериалы
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ПАРИЖ, 2 мая – РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье, против которого в Париже идет судебное разбирательство по делу о сексуальных домогательствах, снимается в новом фильме, сообщил в пятницу телеканал BFMTV. В марте в суде Парижа начался процесс по делу против Депардье о домогательствах во время съемок фильма 2021 года "Зеленые ставни". Суд рассматривает жалобы двух женщин 54 и 34 лет - декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съемочной группы фильма. Прокуратура запросила для актера 18 месяцев условного срока, штраф в размере 20 тысяч евро, обязательное психологическое лечение и внесение в реестр сексуальных преступников. Суд вынесет решение 13 мая. "Актер, которого судили в марте за сексуальные домогательства и который стал изгоем в мире кино, снимается в настоящий момент в фильме своей подруги актрисы Фанни Ардан на (принадлежащих Португалии – ред.) Азорских островах", - говорится в сообщении телеканала. Ардан выступает в поддержку Депардье и даже давала в суде показания в его пользу в качестве свидетеля защиты. Продюсер нового фильма Ана Пиньян рассказала, что проект является "кинематографической поэмой вокруг любви и памяти". По её словам, фильм полностью португальского производства снимается "в основном на португальском языке", съемки проходят "очень хорошо". Название фильма "Она смотрела, не замечая больше ничего" (фр. Elle regardait sans plus rien voir), отсылает к похожей строчке в одном из произведений Александра Пушкина, передаёт BFMTV. Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Так, в отношении актера уже ведется расследование по подозрению в домогательствах актрисы Шарлотты Арну, которая также пришла на это заседание. Помимо этого, с февраля 2024 года он является объектом расследования "налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег". Депардье подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года. Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Президент Франции Эммануэль Макрон заступился за Депардье, отметив, что им "гордится Франция", и напомнив о презумпции невиновности.
https://ria.ru/20231226/deparde-1918071112.html
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франция, жерар депардье, фанни ардан, в мире, кино, кино и сериалы
Франция, Жерар Депардье, Фанни Ардан, Культура, В мире, кино, Кино и сериалы
Депардье снимается в новом фильме, пишут СМИ

BFMTV: Депардье снимается в новом фильме, несмотря на делу о домогательствах

© РИА Новости / Юлия Честнова | Перейти в медиабанкАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Юлия Честнова
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Актер Жерар Депардье. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 мая – РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье, против которого в Париже идет судебное разбирательство по делу о сексуальных домогательствах, снимается в новом фильме, сообщил в пятницу телеканал BFMTV.
В марте в суде Парижа начался процесс по делу против Депардье о домогательствах во время съемок фильма 2021 года "Зеленые ставни". Суд рассматривает жалобы двух женщин 54 и 34 лет - декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съемочной группы фильма. Прокуратура запросила для актера 18 месяцев условного срока, штраф в размере 20 тысяч евро, обязательное психологическое лечение и внесение в реестр сексуальных преступников. Суд вынесет решение 13 мая.
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"Актер, которого судили в марте за сексуальные домогательства и который стал изгоем в мире кино, снимается в настоящий момент в фильме своей подруги актрисы Фанни Ардан на (принадлежащих Португалии – ред.) Азорских островах", - говорится в сообщении телеканала.
Ардан выступает в поддержку Депардье и даже давала в суде показания в его пользу в качестве свидетеля защиты.
Продюсер нового фильма Ана Пиньян рассказала, что проект является "кинематографической поэмой вокруг любви и памяти". По её словам, фильм полностью португальского производства снимается "в основном на португальском языке", съемки проходят "очень хорошо".
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Название фильма "Она смотрела, не замечая больше ничего" (фр. Elle regardait sans plus rien voir), отсылает к похожей строчке в одном из произведений Александра Пушкина, передаёт BFMTV.
Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Так, в отношении актера уже ведется расследование по подозрению в домогательствах актрисы Шарлотты Арну, которая также пришла на это заседание. Помимо этого, с февраля 2024 года он является объектом расследования "налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег". Депардье подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.
Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Президент Франции Эммануэль Макрон заступился за Депардье, отметив, что им "гордится Франция", и напомнив о презумпции невиновности.
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