Депардье снимается в новом фильме, пишут СМИ
BFMTV: Депардье снимается в новом фильме, несмотря на делу о домогательствах
Актер Жерар Депардье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 мая – РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье, против которого в Париже идет судебное разбирательство по делу о сексуальных домогательствах, снимается в новом фильме, сообщил в пятницу телеканал BFMTV.
В марте в суде Парижа начался процесс по делу против Депардье о домогательствах во время съемок фильма 2021 года "Зеленые ставни". Суд рассматривает жалобы двух женщин 54 и 34 лет - декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съемочной группы фильма. Прокуратура запросила для актера 18 месяцев условного срока, штраф в размере 20 тысяч евро, обязательное психологическое лечение и внесение в реестр сексуальных преступников. Суд вынесет решение 13 мая.
Пятьдесят деятелей культуры вступились за Депардье
26 декабря 2023, 02:55
"Актер, которого судили в марте за сексуальные домогательства и который стал изгоем в мире кино, снимается в настоящий момент в фильме своей подруги актрисы Фанни Ардан на (принадлежащих Португалии – ред.) Азорских островах", - говорится в сообщении телеканала.
Ардан выступает в поддержку Депардье и даже давала в суде показания в его пользу в качестве свидетеля защиты.
Продюсер нового фильма Ана Пиньян рассказала, что проект является "кинематографической поэмой вокруг любви и памяти". По её словам, фильм полностью португальского производства снимается "в основном на португальском языке", съемки проходят "очень хорошо".
В Бельгии у дома поддержавшего Депардье актера появилось оскорбление
30 декабря 2023, 14:31
Название фильма "Она смотрела, не замечая больше ничего" (фр. Elle regardait sans plus rien voir), отсылает к похожей строчке в одном из произведений Александра Пушкина, передаёт BFMTV.
Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Так, в отношении актера уже ведется расследование по подозрению в домогательствах актрисы Шарлотты Арну, которая также пришла на это заседание. Помимо этого, с февраля 2024 года он является объектом расследования "налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег". Депардье подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.
Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Президент Франции Эммануэль Макрон заступился за Депардье, отметив, что им "гордится Франция", и напомнив о презумпции невиновности.
Подруги Депардье встали на его защиту
27 декабря 2023, 08:00