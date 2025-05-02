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СМИ: два вуза Британии приостановили деятельность украинских сообществ
СМИ: два вуза Британии приостановили деятельность украинских сообществ - РИА Новости, 02.05.2025
СМИ: два вуза Британии приостановили деятельность украинских сообществ
Студенческие союзы двух университетов Великобритании приостановили деятельность украинских сообществ, которые, предположительно, нарушили правила сбора... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T00:58:00+03:00
2025-05-02T00:58:00+03:00
2025-05-02T00:58:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Студенческие союзы двух университетов Великобритании приостановили деятельность украинских сообществ, которые, предположительно, нарушили правила сбора благотворительных средств, направив их на покупку боевых беспилотников для армии Украины, сообщает газета Financial Times. Как отмечает издание, студенческие союзы Университетского колледжа Лондона (UCL) и Ланкастерского университета являются зарегистрированными в Великобритании благотворительными организациями и управляются комиссией по благотворительности, которая регулирует использование средств и активов, а также правила сбора средств. Согласно правилам комиссии, "предоставление помощи любым иностранным вооруженным силам не является благотворительной целью, и ни одна благотворительная организация не может заниматься такой деятельностью на законных основаниях". В частности, студенческий союз UCL приостановил деятельность украинского сообщества в марте после того, как выяснилось, что группа использовала 1500 фунтов стерлингов, полученных от клубного вечера, для покупки дрона DJI Mavic.
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великобритания, украина
СМИ: два вуза Британии приостановили деятельность украинских сообществ
FT: два вуза Британии приостановили деятельность украинских сообществ