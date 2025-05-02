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СМИ: экс-президента Бразилии отправили под домашний арест - РИА Новости, 02.05.2025
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00:45 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/braziliya-2014631299.html
СМИ: экс-президента Бразилии отправили под домашний арест
СМИ: экс-президента Бразилии отправили под домашний арест - РИА Новости, 02.05.2025
СМИ: экс-президента Бразилии отправили под домашний арест
Верховный суд Бразилии назначил осужденному экс-президенту страны Фернанду Колору ди Мелу "гуманитарную" меру в виде домашнего ареста с ношением электронного... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T00:45:00+03:00
2025-05-02T00:45:00+03:00
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МЕХИКО, 2 мая – РИА Новости. Верховный суд Бразилии назначил осужденному экс-президенту страны Фернанду Колору ди Мелу "гуманитарную" меру в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета, приняв во внимание состояние его здоровья, сообщил портал G1 со ссылкой на постановление судьи Алешандри ди Мораиса. "Несмотря на то, что Фернанду Колор ди Мелу был приговорен к восьми годам и 10 месяцам лишения свободы в закрытом режиме и штрафу в 90-дневных ставок, его состояние здоровья, возраст и необходимость специфического лечения допускают гуманитарный домашний арест, как я неоднократно решал в подобных случаях", - говорится в постановлении Мораиса, которое цитирует портал G1. Согласно документу, суд при принятии решения учел тяжелое состояния здоровья 75-летнего экс-президента, у которого диагностирована болезнь Паркинсона, а также хроническая бессонница и биполярное расстройство, подтвержденные более чем сотней медицинских обследований. Судья ди Мораис при этом отклонил очередной запрос адвокатов о признании срока давности по делу о коррупции, подчеркнув, что эта линия защиты уже была отвергнута большинством членов пленума Верховного суда. Согласно условиям домашнего ареста, помимо ношения браслета на ноге, экс-президенту запрещено покидать страну - его паспорта подлежат изъятию, а право на прием посетителей ограничено лишь адвокатами. Фернанду Колор, возглавлявший страну в 1990-1992 годах, в 2023 году был приговорен к восьми годам и 10 месяцам заключения за коррупцию и отмывание денег в рамках дела о взятках в дочерней компании нефтегазовой Petrobras - BR Distribuidora. После решения суда о немедленном исполнении приговора политика арестовали 25 апреля в городе Масейо.
https://ria.ru/20250328/brazilija-2008058180.html
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в мире, бразилия, petrobras
В мире, Бразилия, Petrobras
СМИ: экс-президента Бразилии отправили под домашний арест

G1: экс-президента Бразилии Колору ди Мелу отправили под домашний арест

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МЕХИКО, 2 мая – РИА Новости. Верховный суд Бразилии назначил осужденному экс-президенту страны Фернанду Колору ди Мелу "гуманитарную" меру в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета, приняв во внимание состояние его здоровья, сообщил портал G1 со ссылкой на постановление судьи Алешандри ди Мораиса.
"Несмотря на то, что Фернанду Колор ди Мелу был приговорен к восьми годам и 10 месяцам лишения свободы в закрытом режиме и штрафу в 90-дневных ставок, его состояние здоровья, возраст и необходимость специфического лечения допускают гуманитарный домашний арест, как я неоднократно решал в подобных случаях", - говорится в постановлении Мораиса, которое цитирует портал G1.
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Согласно документу, суд при принятии решения учел тяжелое состояния здоровья 75-летнего экс-президента, у которого диагностирована болезнь Паркинсона, а также хроническая бессонница и биполярное расстройство, подтвержденные более чем сотней медицинских обследований.
Судья ди Мораис при этом отклонил очередной запрос адвокатов о признании срока давности по делу о коррупции, подчеркнув, что эта линия защиты уже была отвергнута большинством членов пленума Верховного суда.
Согласно условиям домашнего ареста, помимо ношения браслета на ноге, экс-президенту запрещено покидать страну - его паспорта подлежат изъятию, а право на прием посетителей ограничено лишь адвокатами.
Фернанду Колор, возглавлявший страну в 1990-1992 годах, в 2023 году был приговорен к восьми годам и 10 месяцам заключения за коррупцию и отмывание денег в рамках дела о взятках в дочерней компании нефтегазовой Petrobras - BR Distribuidora. После решения суда о немедленном исполнении приговора политика арестовали 25 апреля в городе Масейо.
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