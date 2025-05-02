https://ria.ru/20250502/bpla-2014683823.html

В Курской области женщина пострадала при налете дронов ВСУ

В Курской области женщина пострадала при налете дронов ВСУ - РИА Новости, 02.05.2025

В Курской области женщина пострадала при налете дронов ВСУ

В Курской области при налете дронов ВСУ пострадала женщина, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T15:09:00+03:00

2025-05-02T15:09:00+03:00

2025-05-02T16:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

курский район

курск

александр хинштейн

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Курской области при налете дронов ВСУ пострадала женщина, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "В результате падения обломков вражеских БПЛА в деревне Кукуевка Курского района ранения получила 47-летняя женщина. С ушибом, ссадинами шеи и правого плеча она доставлена в Курскую областную больницу", — говорится в релизе.Хинштейн уточнил, что в Сети также распространяется информация о "пожаре" в Курске из-за атаки беспилотников. Фото и видео возгорания, по данным МЧС, не связаны с БПЛА и имеют сугубо бытовой характер. "Уважаемые жители, враг продолжает подлые атаки по нашей территории. Прошу вас быть крайне внимательными и соблюдать все меры безопасности!" — отметил врио главы региона.При обнаружении подозрительных предметов к ним нельзя приближаться, следует сразу сообщать о находке по номеру 112, добавил Хинштейн.После полного освобождения Курской области российскими военными ВСУ продолжают атаковать дронами и обстреливать регион. На его территории действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

курский район

курск

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происшествия, курская область, курский район, курск, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины