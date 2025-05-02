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В Курской области женщина пострадала при налете дронов ВСУ - РИА Новости, 02.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 02.05.2025 (обновлено: 16:32 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/bpla-2014683823.html
В Курской области женщина пострадала при налете дронов ВСУ
В Курской области женщина пострадала при налете дронов ВСУ - РИА Новости, 02.05.2025
В Курской области женщина пострадала при налете дронов ВСУ
В Курской области при налете дронов ВСУ пострадала женщина, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T15:09:00+03:00
2025-05-02T16:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
курский район
курск
александр хинштейн
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Курской области при налете дронов ВСУ пострадала женщина, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "В результате падения обломков вражеских БПЛА в деревне Кукуевка Курского района ранения получила 47-летняя женщина. С ушибом, ссадинами шеи и правого плеча она доставлена в Курскую областную больницу", — говорится в релизе.Хинштейн уточнил, что в Сети также распространяется информация о "пожаре" в Курске из-за атаки беспилотников. Фото и видео возгорания, по данным МЧС, не связаны с БПЛА и имеют сугубо бытовой характер. "Уважаемые жители, враг продолжает подлые атаки по нашей территории. Прошу вас быть крайне внимательными и соблюдать все меры безопасности!" — отметил врио главы региона.При обнаружении подозрительных предметов к ним нельзя приближаться, следует сразу сообщать о находке по номеру 112, добавил Хинштейн.После полного освобождения Курской области российскими военными ВСУ продолжают атаковать дронами и обстреливать регион. На его территории действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
курский район
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происшествия, курская область, курский район, курск, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Курский район, Курск, Александр Хинштейн, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Курской области женщина пострадала при налете дронов ВСУ

Хинштейн: при падении обломков дрона ВСУ в курской деревне пострадала женщина

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Курской области при налете дронов ВСУ пострадала женщина, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"В результате падения обломков вражеских БПЛА в деревне Кукуевка Курского района ранения получила 47-летняя женщина. С ушибом, ссадинами шеи и правого плеча она доставлена в Курскую областную больницу", — говорится в релизе.
Хинштейн уточнил, что в Сети также распространяется информация о "пожаре" в Курске из-за атаки беспилотников. Фото и видео возгорания, по данным МЧС, не связаны с БПЛА и имеют сугубо бытовой характер.
"Уважаемые жители, враг продолжает подлые атаки по нашей территории. Прошу вас быть крайне внимательными и соблюдать все меры безопасности!" — отметил врио главы региона.
При обнаружении подозрительных предметов к ним нельзя приближаться, следует сразу сообщать о находке по номеру 112, добавил Хинштейн.
После полного освобождения Курской области российскими военными ВСУ продолжают атаковать дронами и обстреливать регион. На его территории действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьКурский районКурскАлександр ХинштейнМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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