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На Ставропольском крае зафиксировали падение фрагментов БПЛА
На Ставропольском крае зафиксировали падение фрагментов БПЛА - РИА Новости, 02.05.2025
На Ставропольском крае зафиксировали падение фрагментов БПЛА
Фрагменты беспилотников упали в селе Московском Ставропольского края, пострадавших нет, инфраструктура не пострадала, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T10:58:00+03:00
2025-05-02T10:58:00+03:00
2025-05-02T10:58:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Фрагменты беспилотников упали в селе Московском Ставропольского края, пострадавших нет, инфраструктура не пострадала, сообщил губернатор Владимир Владимиров."Зафиксировано падение фрагментов беспилотников в селе Московском Изобильненского округа. По оперативным данным, пострадавших нет. Инфраструктура поселения не пострадала, все системы действуют в обычном режиме. По поводу инцидента задействованы все необходимые службы", - написал он в Telegram-канале.
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ставропольский край, происшествия, владимир владимиров
Специальная военная операция на Украине, Ставропольский край, Происшествия, Владимир Владимиров
На Ставропольском крае зафиксировали падение фрагментов БПЛА
В селе Московском Ставропольского края зафиксировали падение фрагментов БПЛА