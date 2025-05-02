Журналист RT Боуз связал свою депортацию из Румынии с требованиями Брюсселя
Журналист RT Чей Боуз связал депортацию из Румынии с требованием Брюсселя
© Getty Images / Eóin NoonanИрландский журналист Чей Боуз
© Getty Images / Eóin Noonan
Ирландский журналист Чей Боуз. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Корреспондент RT Чей Боуз считает, что требование о его депортации из Румынии пришло из Брюсселя, а не Бухареста, об этом он заявил в обращении, опубликованном в соцсетях телеканала.
"Я прилетел в страну совершенно легально, чтобы выполнять свою работу, и это действительно потрясает, но потрясает уже не столь сильно в контексте происходящего сейчас в Евросоюзе в более широком масштабе, особенно в Румынии, о чем я как раз очень открыто заявляю. <...> Для меня очевидно, как и для других людей, с которыми я познакомился во время поездки, что это (требование о депортации. — Прим. ред.) пришло из Брюсселя, а не из Бухареста", — рассказал журналист.
Боуза задержали в четверг по прилете в румынскую столицу, куда он прибыл для освещения президентских выборов. По его словам, местные полицейские пришли прямо в самолет, заявив, что "их старшие хотят поговорить с корреспондентом". В этот же день журналиста депортировали из страны.
Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, Боуз занимается профессиональной деятельностью, а ему не просто мешают, а запрещают это делать. Саму ситуацию с задержанием сотрудника СМИ она назвала абсолютно дикой для пространства ОБСЕ и страны, которая считает себя демократической.
В свою очередь, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, отметила, что демократии в Румынии с каждым днем "все больше".
Президентские выборы в Румынии
Президентские выборы, связанные с самым громким политическим скандалом в Румынии, запланированы на 4 мая. Главу государства должны были избрать еще в конце прошлого года: в ноябре в республике прошел первый тур выборов, его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США.
Тем не менее Конституционный суд Румынии аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.
В январе Джорджеску и его сторонники начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Двадцать шестого февраля политику предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024-го. Двадцать четвертого апреля местный телеканал Digi 24 сообщил, что Джорджеску останется под судебным контролем еще на 60 дней. Кроме того, ЦИК страны не допустил его к участию в повторных выборах.