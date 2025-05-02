https://ria.ru/20250502/bloomberg-2014697093.html

Bloomberg: окружение Трампа предлагает ему варианты давления на Россию

Bloomberg: окружение Трампа предлагает ему варианты давления на Россию - РИА Новости, 02.05.2025

Bloomberg: окружение Трампа предлагает ему варианты давления на Россию

Окружение президента США Дональда Трампа предлагает ему различные варианты экономического давления на Россию для побуждения Москвы к урегулированию конфликта на РИА Новости, 02.05.2025

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Окружение президента США Дональда Трампа предлагает ему различные варианты экономического давления на Россию для побуждения Москвы к урегулированию конфликта на Украине, передает агентство Блумберг. "Чиновники подготовили ряд вариантов по усилению экономического давления на Россию", - сообщает агентство со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что Трамп пока не принял решения, "поскольку дипломатические усилия продолжаются". Подробностей предложенных мер агентство не приводит. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не оставляет попыток добиться украинского урегулирования. Он заявил, что США знают о позициях РФ и Украины по вопросу, и эти позиции пока слишком далеки. Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.

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россия

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россия, сша, украина, дональд трамп, марко рубио, в мире