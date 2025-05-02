https://ria.ru/20250502/bespilotniki-2014691777.html
Над двумя российскими регионами уничтожили три украинских беспилотника
Над двумя российскими регионами уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 02.05.2025
Над двумя российскими регионами уничтожили три украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью и Республикой Крым, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T16:37:00+03:00
2025-05-02T16:37:00+03:00
2025-05-02T16:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью и Республикой Крым, сообщило Минобороны РФ."С 14.40 до 15.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два - над территорией Курской области и один - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым
Над двумя российскими регионами уничтожили три украинских беспилотника
МО РФ: ПВО за час уничтожила три украинских БПЛА над Курской областью и Крымом