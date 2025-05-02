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Над двумя российскими регионами уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 02.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 02.05.2025 (обновлено: 16:42 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/bespilotniki-2014691777.html
Над двумя российскими регионами уничтожили три украинских беспилотника
Над двумя российскими регионами уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 02.05.2025
Над двумя российскими регионами уничтожили три украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью и Республикой Крым, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2025
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2025-05-02T16:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью и Республикой Крым, сообщило Минобороны РФ."С 14.40 до 15.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два - над территорией Курской области и один - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым
Над двумя российскими регионами уничтожили три украинских беспилотника

МО РФ: ПВО за час уничтожила три украинских БПЛА над Курской областью и Крымом

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью и Республикой Крым, сообщило Минобороны РФ.
"С 14.40 до 15.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два - над территорией Курской области и один - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Республика Крым
 
 
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