https://ria.ru/20250502/bespilotniki-2014691777.html

Над двумя российскими регионами уничтожили три украинских беспилотника

Над двумя российскими регионами уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 02.05.2025

Над двумя российскими регионами уничтожили три украинских беспилотника

Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью и Республикой Крым, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T16:37:00+03:00

2025-05-02T16:37:00+03:00

2025-05-02T16:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

республика крым

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью и Республикой Крым, сообщило Минобороны РФ."С 14.40 до 15.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два - над территорией Курской области и один - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

республика крым

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Ольга Фомченкова

безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым