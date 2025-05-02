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ПВО ночью уничтожила 121 украинский беспилотник - РИА Новости, 02.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 02.05.2025 (обновлено: 08:58 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/bespilotniki-2014643704.html
ПВО ночью уничтожила 121 украинский беспилотник
ПВО ночью уничтожила 121 украинский беспилотник - РИА Новости, 02.05.2025
ПВО ночью уничтожила 121 украинский беспилотник
Вооруженные силы за ночь сбили 121 дрон ВСУ над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T07:11:00+03:00
2025-05-02T08:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
азовское море
безопасность
республика крым
вооруженные силы украины
орловская область
черное море
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 121 дрон ВСУ над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа&quot;, — заявили в ведомстве.Больше всего БПЛА сбили над Крымом — 89. Кроме того, военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, азовское море, безопасность, республика крым, вооруженные силы украины, орловская область, черное море, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Россия, Азовское море, Безопасность, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Орловская область, Черное море, Краснодарский край
ПВО ночью уничтожила 121 украинский беспилотник

Силы ПВО ночью уничтожили 121 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота сил ПВО
Работа сил ПВО - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 121 дрон ВСУ над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — заявили в ведомстве.

Больше всего БПЛА сбили над Крымом — 89. Кроме того, военные ликвидировали:
  • 23 беспилотника — над акваторией Черного моря;
  • четыре — над Краснодарским краем;
  • два дрона — над Орловской областью;
  • по одному — над Азовским морем, Брянской и Белгородской областями.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАзовское мореБезопасностьРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныОрловская областьЧерное мореКраснодарский край
 
 
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