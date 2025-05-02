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ПВО ночью уничтожила 121 украинский беспилотник
ПВО ночью уничтожила 121 украинский беспилотник - РИА Новости, 02.05.2025
ПВО ночью уничтожила 121 украинский беспилотник
Вооруженные силы за ночь сбили 121 дрон ВСУ над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T07:11:00+03:00
2025-05-02T07:11:00+03:00
2025-05-02T08:58:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 121 дрон ВСУ над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — заявили в ведомстве.Больше всего БПЛА сбили над Крымом — 89. Кроме того, военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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россия, азовское море, безопасность, республика крым, вооруженные силы украины, орловская область, черное море, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Россия, Азовское море, Безопасность, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Орловская область, Черное море, Краснодарский край
ПВО ночью уничтожила 121 украинский беспилотник
Силы ПВО ночью уничтожили 121 БПЛА ВСУ