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ПВО ночью уничтожила 121 украинский беспилотник

ПВО ночью уничтожила 121 украинский беспилотник - РИА Новости, 02.05.2025

ПВО ночью уничтожила 121 украинский беспилотник

Вооруженные силы за ночь сбили 121 дрон ВСУ над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T07:11:00+03:00

2025-05-02T07:11:00+03:00

2025-05-02T08:58:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 121 дрон ВСУ над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — заявили в ведомстве.Больше всего БПЛА сбили над Крымом — 89. Кроме того, военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, азовское море, безопасность, республика крым, вооруженные силы украины, орловская область, черное море, краснодарский край