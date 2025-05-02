https://ria.ru/20250502/bespilotniki-2014638364.html
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.05.2025
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил региональный оперштаб. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T04:27:00+03:00
2025-05-02T04:27:00+03:00
2025-05-02T04:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967849175_0:84:1231:776_1920x0_80_0_0_6b76095860a58d77388f670e11b23145.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил региональный оперштаб. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
https://ria.ru/20250502/trevoga-2014634882.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967849175_95:0:1203:831_1920x0_80_0_0_64554f802c6051f0851bfd1cd404bfb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области власти объявили опасность атаки БПЛА