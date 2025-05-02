https://ria.ru/20250502/berlin-2014629134.html

В РВИО рассказали о штурме Берлина Красной Армией

В РВИО рассказали о штурме Берлина Красной Армией - РИА Новости, 02.05.2025

В РВИО рассказали о штурме Берлина Красной Армией

Советские войска при взятии Берлина в 1945 году обладали сильным духом и необыкновенной мотивацией, операция была символом окончательной победы над нацизмом,... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T00:08:00+03:00

2025-05-02T00:08:00+03:00

2025-05-02T00:08:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

берлин (город)

германия

великобритания

георгий жуков

иосиф сталин (джугашвили)

франклин рузвельт

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Советские войска при взятии Берлина в 1945 году обладали сильным духом и необыкновенной мотивацией, операция была символом окончательной победы над нацизмом, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Силы трех советских фронтов нанесли по Берлину стратегический и скоординированный удар, развернув мощное наступление сразу на нескольких направлениях одновременно, что позволило меньше чем за месяц завершить операцию. Советские войска полностью овладели столицей Германии Берлином 2 мая 1945 года. "Для многих советских солдат и офицеров взятие Берлина было не только военной целью, но и символом окончательной победы над нацизмом, что дополнительно мотивировало их к активным действиям. Огромную роль во взятии Берлина сыграли наши штурмовые группы – это стрелки, огнеметчики и минометчики. Они продвигались вперед, убирая каждый квартал, каждый дом, каждый этаж, каждый подвал. Несмотря на все усилия немецких сил, их оборона была сломлена, и многие солдаты сдались в плен, что окончательно сломило фашистское сопротивление", - сказал Мягков. В феврале 1945 года Красная Армия вышла на Одер и захватила в районе Кюстрина плацдарм, в котором войска маршала Советского Союза Георгия Жукова начали наступление. "В наступлении на берлинском направлении в ходе стратегической наступательной операции участвовали сразу три советских фронта. Это 1-й Белорусский под командованием Жукова, 1-й украинский под командованием маршала (Ивана) Конева и 2-й Белорусский под командованием маршала (Константин) Рокоссовского, объединяющие 2,5 миллиона человек, более 7,5 тысяч танков и около 7 тысяч самолетов, что позволило осуществить мощное наступление на нескольких направлениях одновременно", - отметил историк. Кроме того, по его словам, 1 апреля Иосиф Сталин вызвал к себе Конева и Жукова и сходу задал им вопрос: "Кто же будет брать Берлин? Мы или союзники?" "Дело в том, что тогда уже имелась информация от нашей разведки, что (премьер-министр Великобритании Уинстон) Черчилль и английский генерал (Бернард) Монтгомери готовят план операции по захвату Берлина раньше, чем Красная Армия. То есть взятие его у нас под носом", - указал собеседник агентства. Он также заметил, что тогда же, 1 апреля, Черчилль в письме президенту США Франклину Рузвельту задавался вопросом: если русские захватят еще и Берлин, не создаст ли эти у них слишком преувеличенное представление о своем вкладе в войну. Советское командование решило начать наступление в ранние утренние часы, что позволило застать противника врасплох. Зенитные прожекторы, которые использовались для ослепления врага, также сыграли свою роль. "Важным фактором стала жесткая артиллерийская подготовка к нанесению решающего удара. Несмотря на немецкую оборону, были разрушены ключевые позиции противника", - добавил научный директор РВИО. Мягков добавил, что общие безвозвратные потери СССР при взятии столицы нацисткой Германии составили 78 тысяч человек, а немцы потеряли всю свою миллионную группировку. "Из них примерно 150, а может быть 200 тысяч были убиты, потому что учет потерь тогда у немцев уже не велся. Остальные сдались в плен", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250502/dokumenty-2014628639.html

https://ria.ru/20250425/rvio-2013513331.html

https://ria.ru/20250424/minoborony-2013069358.html

https://ria.ru/20250416/berlin-2011495270.html

берлин (город)

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берлин (город), германия, великобритания, георгий жуков, иосиф сталин (джугашвили), франклин рузвельт, российское военно-историческое общество (рвио), 80-летие победы в великой отечественной войне