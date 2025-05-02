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На Бали нашли тело россиянина
На Бали нашли тело россиянина - РИА Новости, 02.05.2025
На Бали нашли тело россиянина
Россиянин найден мертвым на индонезийском острове Бали, сообщает портал Tribun. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T12:19:00+03:00
2025-05-02T12:19:00+03:00
2025-05-02T12:38:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 2 мая – РИА Новости. Россиянин найден мертвым на индонезийском острове Бали, сообщает портал Tribun. “Тело жертвы было найдено лежащим на полу, голова была завернута в пластиковый пакет, а шея обвязана кожаным ремнем", - пишет издание. По предварительным данным, россиянин был мертв более 12 часов, прежде чем его обнаружили. Глава отдела по связям с общественностью полиции района Бадун Ипда Путу Сукарма заявил, что тело было обнаружено сотрудниками гостиницы, которые не могли связаться с постояльцем в течении суток. Изо рта и носа мужчины текла кровь, а на плечах, животе и руках были синяки. На данный момент власти Бали предполагают, что россиянин совершил самоубийство из-за "продолжительной депрессии".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бали, россия, индонезия
В мире, Бали, Россия, Индонезия
На Бали нашли тело россиянина
Tribun: тело россиянина нашли в гостинице на острове Бали в Индонезии