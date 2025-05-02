https://ria.ru/20250502/bali-2014666587.html

На Бали нашли тело россиянина

На Бали нашли тело россиянина - РИА Новости, 02.05.2025

На Бали нашли тело россиянина

Россиянин найден мертвым на индонезийском острове Бали, сообщает портал Tribun. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T12:19:00+03:00

2025-05-02T12:19:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 2 мая – РИА Новости. Россиянин найден мертвым на индонезийском острове Бали, сообщает портал Tribun. “Тело жертвы было найдено лежащим на полу, голова была завернута в пластиковый пакет, а шея обвязана кожаным ремнем", - пишет издание. По предварительным данным, россиянин был мертв более 12 часов, прежде чем его обнаружили. Глава отдела по связям с общественностью полиции района Бадун Ипда Путу Сукарма заявил, что тело было обнаружено сотрудниками гостиницы, которые не могли связаться с постояльцем в течении суток. Изо рта и носа мужчины текла кровь, а на плечах, животе и руках были синяки. На данный момент власти Бали предполагают, что россиянин совершил самоубийство из-за "продолжительной депрессии".

https://ria.ru/20240903/tailand-1970321178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бали, россия, индонезия