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США в АТЭС отошли от конфронтации с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 02.05.2025
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13:56 02.05.2025 (обновлено: 14:11 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/ates-2014676120.html
США в АТЭС отошли от конфронтации с Россией, заявили в МИД
США в АТЭС отошли от конфронтации с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 02.05.2025
США в АТЭС отошли от конфронтации с Россией, заявили в МИД
Американские представители в АТЭС отошли от конфронтационной линии по отношению к России в публичном поле, но ряд других делегаций все еще пытаются... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T13:56:00+03:00
2025-05-02T14:11:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Американские представители в АТЭС отошли от конфронтационной линии по отношению к России в публичном поле, но ряд других делегаций все еще пытаются украинизировать повестку, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. "Позитивные тенденции на этот счёт мы уже наблюдаем. Американцы, в частности, в последнее время не проявляют публичной антироссийской активности на площадке АТЭС, солирует буквально горстка делегаций из числа бывших британских колоний. В данном контексте можно констатировать, что в целом переговорный климат в АТЭС улучшается", - сказал дипломат агентству на полях открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста". Собеседник упомянул встречу старших должностных лиц АТЭС в марте и отметил, что некоторые делегации в АТЭС продолжают продвигать линию на украинизацию повестки дня. "Она сегодня серьезной поддержки не находит, но при этом оказывает дестабилизирующий эффект", - добавил посол.
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россия, в мире, атэс
Россия, В мире, АТЭС
США в АТЭС отошли от конфронтации с Россией, заявили в МИД

Посол МИД Бердыев: США в АТЭС отошли от конфронтационной линии по отношению к РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Американские представители в АТЭС отошли от конфронтационной линии по отношению к России в публичном поле, но ряд других делегаций все еще пытаются украинизировать повестку, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
«
"Позитивные тенденции на этот счёт мы уже наблюдаем. Американцы, в частности, в последнее время не проявляют публичной антироссийской активности на площадке АТЭС, солирует буквально горстка делегаций из числа бывших британских колоний. В данном контексте можно констатировать, что в целом переговорный климат в АТЭС улучшается", - сказал дипломат агентству на полях открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста".
Собеседник упомянул встречу старших должностных лиц АТЭС в марте и отметил, что некоторые делегации в АТЭС продолжают продвигать линию на украинизацию повестки дня.
"Она сегодня серьезной поддержки не находит, но при этом оказывает дестабилизирующий эффект", - добавил посол.
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