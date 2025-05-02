https://ria.ru/20250502/ates-2014676120.html

США в АТЭС отошли от конфронтации с Россией, заявили в МИД

США в АТЭС отошли от конфронтации с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 02.05.2025

США в АТЭС отошли от конфронтации с Россией, заявили в МИД

Американские представители в АТЭС отошли от конфронтационной линии по отношению к России в публичном поле, но ряд других делегаций все еще пытаются... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T13:56:00+03:00

2025-05-02T13:56:00+03:00

2025-05-02T14:11:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Американские представители в АТЭС отошли от конфронтационной линии по отношению к России в публичном поле, но ряд других делегаций все еще пытаются украинизировать повестку, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. "Позитивные тенденции на этот счёт мы уже наблюдаем. Американцы, в частности, в последнее время не проявляют публичной антироссийской активности на площадке АТЭС, солирует буквально горстка делегаций из числа бывших британских колоний. В данном контексте можно констатировать, что в целом переговорный климат в АТЭС улучшается", - сказал дипломат агентству на полях открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста". Собеседник упомянул встречу старших должностных лиц АТЭС в марте и отметил, что некоторые делегации в АТЭС продолжают продвигать линию на украинизацию повестки дня. "Она сегодня серьезной поддержки не находит, но при этом оказывает дестабилизирующий эффект", - добавил посол.

https://ria.ru/20250309/rossija-2003891011.html

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