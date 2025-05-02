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В ДНР сорвали атаку ВСУ на центр Мариуполя
В ДНР сорвали атаку ВСУ на центр Мариуполя - РИА Новости, 02.05.2025
В ДНР сорвали атаку ВСУ на центр Мариуполя
В ДНР сорвали террористическую атаку украинского БПЛА с поражающими элементами по центру города Мариуполь, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T11:54:00+03:00
2025-05-02T11:54:00+03:00
2025-05-02T11:54:00+03:00
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. В ДНР сорвали террористическую атаку украинского БПЛА с поражающими элементами по центру города Мариуполь, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Первого мая боевики вооруженных формирований Украины предприняли попытку совершить террористическую атаку на центр Мариуполя с использованием БПЛА самолётного типа, вооруженного боевым фугасным зарядом с поражающими элементами", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что БПЛА был перехвачен и подавлен системой РЭБ "Купол Донбасса", боевой заряд был обезврежен. Жертв среди мирного населения не было.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, мариуполь, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Безопасность
В ДНР сорвали атаку ВСУ на центр Мариуполя
В ДНР сорвали террористическую атаку дрона ВСУ на центр Мариуполя