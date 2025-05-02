https://ria.ru/20250502/ataka-2014636387.html
ПВО отражает попытку атаки БПЛА на Севастополь
ПВО отражает попытку атаки БПЛА на Севастополь - РИА Новости, 02.05.2025
ПВО отражает попытку атаки БПЛА на Севастополь
Флот и силы ПВО отражают массированную комбинированную атаку на Севастополь, над морем уже сбиты более 10 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев в... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T03:19:00+03:00
2025-05-02T03:19:00+03:00
2025-05-02T03:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
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михаил развожаев
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Флот и силы ПВО отражают массированную комбинированную атаку на Севастополь, над морем уже сбиты более 10 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Наш флот во взаимодействии с силами ПВО отражает массированную комбинированную атаку на Севастополь — над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы. Над морем уже сбили больше 10 БПЛА", — написал он.Губернатор отметил, что к этому часу никакие объекты ни в городе, ни в акватории при атаке на Севастополь не пострадали.
https://ria.ru/20250502/opasnost-2014633377.html
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севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев