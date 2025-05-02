https://ria.ru/20250502/aksenov-2014652786.html

Глава Крыма высказался о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Глава Крыма высказался о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 02.05.2025

Глава Крыма высказался о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за расправу в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года пришло время возмездия. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T09:42:00+03:00

2025-05-02T09:42:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за расправу в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года пришло время возмездия. "Об этом зверском убийстве трудно говорить. В том числе и потому, что время слов давно прошло. Сейчас время действий. Время справедливого возмездия. Оно уже совершается. Как над теми, кто лично участвовал в расправе, так и над теми, кто радовался мучительной смерти жертв, глумился над ними. Кто оправдывал и превозносил нацистских убийц как национальных героев. Кто вместе с ними открывал ворота в ад", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20250502/odessa-2014651953.html

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одесса, харьков, украина, сергей аксенов (политик), в мире