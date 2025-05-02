Глава Крыма высказался о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
Глава Крыма Аксенов: за расправу в Доме профсоюзов пришло время возмездия
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкМассовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за расправу в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года пришло время возмездия.
«
"Об этом зверском убийстве трудно говорить. В том числе и потому, что время слов давно прошло. Сейчас время действий. Время справедливого возмездия. Оно уже совершается. Как над теми, кто лично участвовал в расправе, так и над теми, кто радовался мучительной смерти жертв, глумился над ними. Кто оправдывал и превозносил нацистских убийц как национальных героев. Кто вместе с ними открывал ворота в ад", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.