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Глава Крыма высказался о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 02.05.2025
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09:42 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/aksenov-2014652786.html
Глава Крыма высказался о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
Глава Крыма высказался о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 02.05.2025
Глава Крыма высказался о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за расправу в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года пришло время возмездия. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T09:42:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за расправу в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года пришло время возмездия. "Об этом зверском убийстве трудно говорить. В том числе и потому, что время слов давно прошло. Сейчас время действий. Время справедливого возмездия. Оно уже совершается. Как над теми, кто лично участвовал в расправе, так и над теми, кто радовался мучительной смерти жертв, глумился над ними. Кто оправдывал и превозносил нацистских убийц как национальных героев. Кто вместе с ними открывал ворота в ад", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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одесса, харьков, украина, сергей аксенов (политик), в мире
Одесса, Харьков, Украина, Сергей Аксенов (политик), В мире
Глава Крыма высказался о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Глава Крыма Аксенов: за расправу в Доме профсоюзов пришло время возмездия

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкМассовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
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Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за расправу в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года пришло время возмездия.
«
"Об этом зверском убийстве трудно говорить. В том числе и потому, что время слов давно прошло. Сейчас время действий. Время справедливого возмездия. Оно уже совершается. Как над теми, кто лично участвовал в расправе, так и над теми, кто радовался мучительной смерти жертв, глумился над ними. Кто оправдывал и превозносил нацистских убийц как национальных героев. Кто вместе с ними открывал ворота в ад", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Горщие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Сальдо высказался о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
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ОдессаХарьковУкраинаСергей Аксенов (политик)В мире
 
 
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