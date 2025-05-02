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Россия готова к контактам с США по Афганистану, заявил спецпредставитель - РИА Новости, 02.05.2025
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09:16 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/afganistan-2014651125.html
Россия готова к контактам с США по Афганистану, заявил спецпредставитель
Россия готова к контактам с США по Афганистану, заявил спецпредставитель - РИА Новости, 02.05.2025
Россия готова к контактам с США по Афганистану, заявил спецпредставитель
Россия готова к контактам с США по Афганистану, но Вашингтон должен показать конструктивный настрой и разблокировать замороженные афганские средства, заявил в... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T09:16:00+03:00
2025-05-02T09:16:00+03:00
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афганистан
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия готова к контактам с США по Афганистану, но Вашингтон должен показать конструктивный настрой и разблокировать замороженные афганские средства, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. &quot;Мы готовы к контактам с западниками, в том числе американцами, по Афганистану. Но мы ожидаем, что они на деле продемонстрируют свой конструктивный настрой, в первую очередь – предпримут меры по разблокировке национальных афганских авуаров, которые были заморожены в западных банках сразу после прихода талибов к власти&quot;, - сказал Кабулов.В феврале 2022 года бывший тогда президентом США Джо Байден подписал указ, предусматривающий блокировку хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов Центрального банка Афганистана. Предполагалось, что половину из этих средств в будущем задействуют для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа после соответствующего решения суда. Остальные 3,5 миллиарда предполагалось оставить в США и использовать для компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани уехал из страны. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
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в мире, афганистан, россия, сша, замир кабулов, джо байден
В мире, Афганистан, Россия, США, Замир Кабулов, Джо Байден
Россия готова к контактам с США по Афганистану, заявил спецпредставитель

Спецпредставитель Кабулов: РФ готова к контактам с США по Афганистану

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗамир Кабулов
Замир Кабулов - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Замир Кабулов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия готова к контактам с США по Афганистану, но Вашингтон должен показать конструктивный настрой и разблокировать замороженные афганские средства, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
«

"Мы готовы к контактам с западниками, в том числе американцами, по Афганистану. Но мы ожидаем, что они на деле продемонстрируют свой конструктивный настрой, в первую очередь – предпримут меры по разблокировке национальных афганских авуаров, которые были заморожены в западных банках сразу после прихода талибов к власти", - сказал Кабулов.

В феврале 2022 года бывший тогда президентом США Джо Байден подписал указ, предусматривающий блокировку хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов Центрального банка Афганистана. Предполагалось, что половину из этих средств в будущем задействуют для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа после соответствующего решения суда. Остальные 3,5 миллиарда предполагалось оставить в США и использовать для компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани уехал из страны. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
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В миреАфганистанРоссияСШАЗамир КабуловДжо Байден
 
 
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