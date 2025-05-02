https://ria.ru/20250502/afganistan-2014651125.html

Россия готова к контактам с США по Афганистану, заявил спецпредставитель

Россия готова к контактам с США по Афганистану, заявил спецпредставитель - РИА Новости, 02.05.2025

Россия готова к контактам с США по Афганистану, заявил спецпредставитель

Россия готова к контактам с США по Афганистану, но Вашингтон должен показать конструктивный настрой и разблокировать замороженные афганские средства, заявил в... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T09:16:00+03:00

2025-05-02T09:16:00+03:00

2025-05-02T09:16:00+03:00

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замир кабулов

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия готова к контактам с США по Афганистану, но Вашингтон должен показать конструктивный настрой и разблокировать замороженные афганские средства, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. "Мы готовы к контактам с западниками, в том числе американцами, по Афганистану. Но мы ожидаем, что они на деле продемонстрируют свой конструктивный настрой, в первую очередь – предпримут меры по разблокировке национальных афганских авуаров, которые были заморожены в западных банках сразу после прихода талибов к власти", - сказал Кабулов.В феврале 2022 года бывший тогда президентом США Джо Байден подписал указ, предусматривающий блокировку хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов Центрального банка Афганистана. Предполагалось, что половину из этих средств в будущем задействуют для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа после соответствующего решения суда. Остальные 3,5 миллиарда предполагалось оставить в США и использовать для компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани уехал из страны. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

https://ria.ru/20250418/naryshkin-2012158175.html

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в мире, афганистан, россия, сша, замир кабулов, джо байден