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Вагенкнехт назвала решение о причислении АдГ к экстремистам абсурдным - РИА Новости, 02.05.2025
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19:28 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/adg-2014707349.html
Вагенкнехт назвала решение о причислении АдГ к экстремистам абсурдным
Вагенкнехт назвала решение о причислении АдГ к экстремистам абсурдным - РИА Новости, 02.05.2025
Вагенкнехт назвала решение о причислении АдГ к экстремистам абсурдным
Председатель немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала решение о присвоении партии "Альтернатива для... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T19:28:00+03:00
2025-05-02T19:28:00+03:00
в мире
германия
карлсруэ
саксония
сара вагенкнехт
тино крупалла
алиса вайдель
хдс/хсс
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Председатель немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала решение о присвоении партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) статуса правоэкстремистской организации на территории всей ФРГ абсурдным и политически контрпродуктивным. В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. "Определение АдГ со стороны ведомства по охране конституции на деле - спорное и политически контрпродуктивное. Нам нужны не новые дебаты о запрете, а, наконец, разумная политика, которая убедит граждан и улучшит их качество жизни вместо того, чтобы злить их еще больше из-за некомпетентности, высокомерия и фальсификации результатов голосования. Решение ведомства по охране конституции, дебаты о брандмауэре (слово из политического сленга, обозначающее отказ от сотрудничества, политический кордон - ред.) и изоляция в бундестаге - это пощечины для избирателей АдГ, которые совершенно точно никого из них не переубедят. Эта абсурдная политика не должна продолжаться", - написала Вагенкнехт в соцсети X. Как объяснил в пятницу журнал Spiegel, запрос на запрет партии в федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ может подать бундестаг, бундесрат или федеральное правительство. Само по себе признание политической силы правоэкстремистской организацией ведомством по охране конституции Германии не запрещает партии участвовать в выборах. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
https://ria.ru/20250502/germaniya-2014672093.html
https://ria.ru/20250502/adg-2014683180.html
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в мире, германия, карлсруэ, саксония, сара вагенкнехт, тино крупалла, алиса вайдель, хдс/хсс, день победы
В мире, Германия, Карлсруэ, Саксония, Сара Вагенкнехт, Тино Крупалла, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС, День Победы
Вагенкнехт назвала решение о причислении АдГ к экстремистам абсурдным

Вагенкнехт: присвоение АдГ статуса правоэкстремистской партии абсурдно

© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Председатель немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала решение о присвоении партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) статуса правоэкстремистской организации на территории всей ФРГ абсурдным и политически контрпродуктивным.
В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Французский политик прокомментировал решение по АдГ, принятое в Германии
Вчера, 13:24
"Определение АдГ со стороны ведомства по охране конституции на деле - спорное и политически контрпродуктивное. Нам нужны не новые дебаты о запрете, а, наконец, разумная политика, которая убедит граждан и улучшит их качество жизни вместо того, чтобы злить их еще больше из-за некомпетентности, высокомерия и фальсификации результатов голосования. Решение ведомства по охране конституции, дебаты о брандмауэре (слово из политического сленга, обозначающее отказ от сотрудничества, политический кордон - ред.) и изоляция в бундестаге - это пощечины для избирателей АдГ, которые совершенно точно никого из них не переубедят. Эта абсурдная политика не должна продолжаться", - написала Вагенкнехт в соцсети X.
Как объяснил в пятницу журнал Spiegel, запрос на запрет партии в федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ может подать бундестаг, бундесрат или федеральное правительство. Само по себе признание политической силы правоэкстремистской организацией ведомством по охране конституции Германии не запрещает партии участвовать в выборах.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
В АдГ прокомментировали причисление партии к экстремистским движениям
Вчера, 14:59
 
В миреГерманияКарлсруэСаксонияСара ВагенкнехтТино КрупаллаАлиса ВайдельХДС/ХССДень Победы
 
 
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