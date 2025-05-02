https://ria.ru/20250502/adg-2014683180.html
В АдГ прокомментировали причисление партии к экстремистским движениям
В АдГ прокомментировали причисление партии к экстремистским движениям - РИА Новости, 02.05.2025
В АдГ прокомментировали причисление партии к экстремистским движениям
Причисление партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) к правоэкстремистским движениям является ударом по демократическому институту страны, партия продолжит... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T14:59:00+03:00
2025-05-02T14:59:00+03:00
2025-05-02T15:00:00+03:00
в мире
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тино крупалла
алиса вайдель
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БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Причисление партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) к правоэкстремистским движениям является ударом по демократическому институту страны, партия продолжит защищать себя юридически, заявили сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель. Ранее ведомство по охране конституции ФРГ приписала "Альтернативе для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). "Сегодняшнее решение ведомства по охране конституции - серьёзный удар по демократии Федеративной Республики Германии", - сообщили сопредседатели АдГ в совместном заявлении, разосланном журналистам. Они напомнили, что согласно последним опросам, АдГ лидирует по популярности, срок полномочий федерального правительства истекает через четыре дня, а предыдущая классификация партии, как подозреваемой в правоэксремизме, ещё не вступила в законную силу. "Этому вопреки АдГ в качестве оппозиционной партии публично дискредитируется и криминализуется незадолго до смены правительства. Связанное с этим целенаправленное вмешательство в процесс формирования демократической воли очевидно имеет политическую мотивацию", - говорится в заявлении далее Крупалла и Вайдель подчеркнули, что АдГ продолжит юридически защищаться от "клеветнических нападок, угрожающих демократии". На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия.
https://ria.ru/20250502/germaniya-2014672093.html
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в мире, германия, тино крупалла, алиса вайдель, хдс/хсс
В мире, Германия, Тино Крупалла, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС
В АдГ прокомментировали причисление партии к экстремистским движениям
Сопредседатели АдГ: признание партии экстремистской ударит по демократии ФРГ
БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Причисление партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) к правоэкстремистским движениям является ударом по демократическому институту страны, партия продолжит защищать себя юридически, заявили сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель.
Ранее ведомство по охране конституции ФРГ
приписала "Альтернативе для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС
/ХСС).
"Сегодняшнее решение ведомства по охране конституции - серьёзный удар по демократии Федеративной Республики Германии", - сообщили сопредседатели АдГ в совместном заявлении, разосланном журналистам.
Они напомнили, что согласно последним опросам, АдГ лидирует по популярности, срок полномочий федерального правительства истекает через четыре дня, а предыдущая классификация партии, как подозреваемой в правоэксремизме, ещё не вступила в законную силу.
"Этому вопреки АдГ в качестве оппозиционной партии публично дискредитируется и криминализуется незадолго до смены правительства. Связанное с этим целенаправленное вмешательство в процесс формирования демократической воли очевидно имеет политическую мотивацию", - говорится в заявлении далее
Крупалла
и Вайдель
подчеркнули, что АдГ продолжит юридически защищаться от "клеветнических нападок, угрожающих демократии".
На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия.