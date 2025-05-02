Контрразведка ФРГ признала АдГ экстремистской партией
Ведомство по охране Конституции ФРГ признала АдГ экстремистской партией
© AP Photo / Michael SohnПредвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии"
© AP Photo / Michael Sohn
Предвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости. Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ признало правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) экстремистской на территории всей страны, говорится в заявлении контрразведки.
"Ведомство по охране Конституции ФРГ признало "Альтернативу для Германии" (АдГ) чисто правоэкстремистским движением", — указано в релизе.
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В 2023 году ведомство признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Это решение позволило Берлину расширить арсенал средств слежки за организацией.
На федеральном уровне партию до недавних пор лишь подозревали в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023-го Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама партия обвиняет немецкие власти в травле и подавлении инакомыслия.
На недавних выборах в бундестаг АдГ заняла второе место с рекордным для себя результатом в 20,8%. Рейтинги партии продолжили расти, сейчас впервые в истории опросы показывают, что "Альтернатива для Германии" с рейтингом 25-26% стала самой популярной в ФРГ.
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