https://ria.ru/20250502/adg-2014664124.html

Контрразведка ФРГ признала АдГ экстремистской партией

Контрразведка ФРГ признала АдГ экстремистской партией - РИА Новости, 02.05.2025

Контрразведка ФРГ признала АдГ экстремистской партией

Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ признало правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) экстремистской на территории всей страны, говорится в... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T11:46:00+03:00

2025-05-02T11:46:00+03:00

2025-05-02T12:35:00+03:00

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БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости. Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ признало правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) экстремистской на территории всей страны, говорится в заявлении контрразведки."Ведомство по охране Конституции ФРГ признало "Альтернативу для Германии" (АдГ) чисто правоэкстремистским движением", — указано в релизе.В 2023 году ведомство признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Это решение позволило Берлину расширить арсенал средств слежки за организацией.На федеральном уровне партию до недавних пор лишь подозревали в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023-го Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама партия обвиняет немецкие власти в травле и подавлении инакомыслия.На недавних выборах в бундестаг АдГ заняла второе место с рекордным для себя результатом в 20,8%. Рейтинги партии продолжили расти, сейчас впервые в истории опросы показывают, что "Альтернатива для Германии" с рейтингом 25-26% стала самой популярной в ФРГ.

https://ria.ru/20250427/germaniya-2013728955.html

https://ria.ru/20250409/germaniya-2010325173.html

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германия, саксония, тюрингия, в мире