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В АдГ призвали к упразднению контрразведки ФРГ - РИА Новости, 02.05.2025
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13:45 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/adg--2014675509.html
В АдГ призвали к упразднению контрразведки ФРГ
В АдГ призвали к упразднению контрразведки ФРГ - РИА Новости, 02.05.2025
В АдГ призвали к упразднению контрразведки ФРГ
Ведомство по охране конституции ФРГ (контрразведка), причислившее партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) к правоэкстремистским движениям, само необходимо... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T13:45:00+03:00
2025-05-02T13:45:00+03:00
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БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Ведомство по охране конституции ФРГ (контрразведка), причислившее партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) к правоэкстремистским движениям, само необходимо упразднить, заявил депутат бундестага от этой партии Штеффен Котре. Ранее ведомство по охране конституции ФРГ приписала "Альтернативе для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). "Мнимая классификация АдГ как правоэкстремистской – это уже последняя капля. Такое обезумевшее ведомство нельзя больше реформировать, его можно только упразднить", - написал политик на своей странице в соцсети X. Котре подчеркнул, что своим превышающим полномочия вмешательством, ведомство окончательно поставило себя вне игры. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия.
https://ria.ru/20250502/sholts--2014675308.html
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германия, саксония, тюрингия, штеффен котре, хдс/хсс, в мире
Германия, Саксония, Тюрингия, Штеффен Котре, ХДС/ХСС, В мире
В АдГ призвали к упразднению контрразведки ФРГ

Депутат АдГ Котре призвал к упразднению ведомства по охране конституции ФРГ

© AP Photo / Michael SohnПредвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии"
Предвыборный плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Предвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Ведомство по охране конституции ФРГ (контрразведка), причислившее партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) к правоэкстремистским движениям, само необходимо упразднить, заявил депутат бундестага от этой партии Штеффен Котре.
Ранее ведомство по охране конституции ФРГ приписала "Альтернативе для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Шольц призвал к осторожности в процессе запрета АдГ
Вчера, 13:41
"Мнимая классификация АдГ как правоэкстремистской – это уже последняя капля. Такое обезумевшее ведомство нельзя больше реформировать, его можно только упразднить", - написал политик на своей странице в соцсети X.
Котре подчеркнул, что своим превышающим полномочия вмешательством, ведомство окончательно поставило себя вне игры.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.
На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия.
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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Вчера, 13:24
 
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