https://ria.ru/20250501/znamja-2014607053.html

Копии Знамени Победы подняли на блокпостах в Херсонской области

Копии Знамени Победы подняли на блокпостах в Херсонской области - РИА Новости, 01.05.2025

Копии Знамени Победы подняли на блокпостах в Херсонской области

Копии Знамени Победы военнослужащие комендатуры Херсонской области подняли над блокпостами в регионе в день 80-летия поднятия Знамени Победы над рейхстагом в... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T19:38:00+03:00

2025-05-01T19:38:00+03:00

2025-05-01T19:48:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

херсонская область

единая россия

молодая гвардия

80-летие победы в великой отечественной войне

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ГЕНИЧЕСК, 1 май - РИА Новости. Копии Знамени Победы военнослужащие комендатуры Херсонской области подняли над блокпостами в регионе в день 80-летия поднятия Знамени Победы над рейхстагом в Берлине, передает корреспондент РИА Новости. В ходе мероприятия на одном из блокпостов первый заместитель секретаря Херсонского регионального отделения партии "Единая Россия" Павел Тропкин передал военным копию Знамени. "С честью и достоинством несите службу и водрузите его (знамя - ред.) до нашей победы", - сказал Тропкин, вручая флаг. Праздничная акция была организована всероссийской партией "Единая Россия", волонтерами "Молодой Гвардии" и Военной комендатурой Херсонской области. Акция приурочена к торжествам в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250501/pobeda-2014555963.html

херсонская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, херсонская область , единая россия, молодая гвардия , 80-летие победы в великой отечественной войне