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Копии Знамени Победы подняли на блокпостах в Херсонской области - РИА Новости, 01.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:38 01.05.2025 (обновлено: 19:48 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/znamja-2014607053.html
Копии Знамени Победы подняли на блокпостах в Херсонской области
Копии Знамени Победы подняли на блокпостах в Херсонской области - РИА Новости, 01.05.2025
Копии Знамени Победы подняли на блокпостах в Херсонской области
Копии Знамени Победы военнослужащие комендатуры Херсонской области подняли над блокпостами в регионе в день 80-летия поднятия Знамени Победы над рейхстагом в... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T19:38:00+03:00
2025-05-01T19:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
херсонская область
единая россия
молодая гвардия
80-летие победы в великой отечественной войне
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ГЕНИЧЕСК, 1 май - РИА Новости. Копии Знамени Победы военнослужащие комендатуры Херсонской области подняли над блокпостами в регионе в день 80-летия поднятия Знамени Победы над рейхстагом в Берлине, передает корреспондент РИА Новости. В ходе мероприятия на одном из блокпостов первый заместитель секретаря Херсонского регионального отделения партии "Единая Россия" Павел Тропкин передал военным копию Знамени. "С честью и достоинством несите службу и водрузите его (знамя - ред.) до нашей победы", - сказал Тропкин, вручая флаг. Праздничная акция была организована всероссийской партией "Единая Россия", волонтерами "Молодой Гвардии" и Военной комендатурой Херсонской области. Акция приурочена к торжествам в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250501/pobeda-2014555963.html
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общество, херсонская область , единая россия, молодая гвардия , 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Херсонская область , Единая Россия, Молодая гвардия , 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Копии Знамени Победы подняли на блокпостах в Херсонской области

Над блокпостами в Херсонской области подняли копии Знамени Победы

© Таврия. Новости Херсонской областиКопия Знамени Победы на блокпосту в Геническом районе Херсонской области
Копия Знамени Победы на блокпосту в Геническом районе Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Таврия. Новости Херсонской области
Копия Знамени Победы на блокпосту в Геническом районе Херсонской области
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ГЕНИЧЕСК, 1 май - РИА Новости. Копии Знамени Победы военнослужащие комендатуры Херсонской области подняли над блокпостами в регионе в день 80-летия поднятия Знамени Победы над рейхстагом в Берлине, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе мероприятия на одном из блокпостов первый заместитель секретаря Херсонского регионального отделения партии "Единая Россия" Павел Тропкин передал военным копию Знамени.
«
"С честью и достоинством несите службу и водрузите его (знамя - ред.) до нашей победы", - сказал Тропкин, вручая флаг.
Праздничная акция была организована всероссийской партией "Единая Россия", волонтерами "Молодой Гвардии" и Военной комендатурой Херсонской области. Акция приурочена к торжествам в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоХерсонская областьЕдиная РоссияМолодая гвардия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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