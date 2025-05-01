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Копии Знамени Победы подняли на блокпостах в Херсонской области
Копии Знамени Победы подняли на блокпостах в Херсонской области - РИА Новости, 01.05.2025
Копии Знамени Победы подняли на блокпостах в Херсонской области
Копии Знамени Победы военнослужащие комендатуры Херсонской области подняли над блокпостами в регионе в день 80-летия поднятия Знамени Победы над рейхстагом в... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T19:38:00+03:00
2025-05-01T19:38:00+03:00
2025-05-01T19:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
херсонская область
единая россия
молодая гвардия
80-летие победы в великой отечественной войне
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ГЕНИЧЕСК, 1 май - РИА Новости. Копии Знамени Победы военнослужащие комендатуры Херсонской области подняли над блокпостами в регионе в день 80-летия поднятия Знамени Победы над рейхстагом в Берлине, передает корреспондент РИА Новости. В ходе мероприятия на одном из блокпостов первый заместитель секретаря Херсонского регионального отделения партии "Единая Россия" Павел Тропкин передал военным копию Знамени. "С честью и достоинством несите службу и водрузите его (знамя - ред.) до нашей победы", - сказал Тропкин, вручая флаг. Праздничная акция была организована всероссийской партией "Единая Россия", волонтерами "Молодой Гвардии" и Военной комендатурой Херсонской области. Акция приурочена к торжествам в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250501/pobeda-2014555963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Копии Знамени Победы подняли на блокпостах в Херсонской области
Над блокпостами в Херсонской области подняли копии Знамени Победы