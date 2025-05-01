https://ria.ru/20250501/zenkovich-2014565327.html

В Белоруссии освободили Зенковича, осужденного за попытку переворота

В Белоруссии освободили Зенковича, осужденного за попытку переворота - РИА Новости, 01.05.2025

В Белоруссии освободили Зенковича, осужденного за попытку переворота

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила РИА Новости, что автор попытки переворота в Белоруссии, американский... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T13:32:00+03:00

2025-05-01T13:32:00+03:00

2025-05-01T13:38:00+03:00

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МИНСК, 1 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила РИА Новости, что автор попытки переворота в Белоруссии, американский гражданин Юрий Зенкович освобожден по просьбе администрации президента США.Госсекретарь США Марко Рубио в среду заявил, что Белоруссия выпустила на свободу еще одного американского гражданина, чье имя раскрывать он не стал. При этом телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщает, что речь идет о Юрии Зенковиче, который был признан виновным за организацию заговора с целью захвата власти в Белоруссии в 2021 году."По просьбе администрации президента США гражданин Соединенных Штатов Америки Зенкович Юрий Леонидович был освобожден. Такое решение принято. По поводу того, справедливо или несправедливо он был задержан - слушайте-смотрите интервью, которые он давал, и судите сами", - сказала Эйсмонт.В сентябре 2024 года в эфире гостелеканала "Беларусь 1" имеющий белорусское и американское гражданство юрист Зенкович заявил, что признает свою вину в заговоре ради захвата власти, просит прощения у Лукашенко и просит помиловать его, дав возможность вернуться к семье и близким в США, к профессиональной деятельности.Белорусский президент 17 апреля 2021 года заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным главы государства, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. Как сообщали в ФСБ России, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, планировавшие военный переворот в Минске 9 мая 2021 года. В эту же группу, по данным КГБ Белоруссии, входил и лидер действовавшей на тот момент оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, он был задержан на территории республики.Позже Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело по обвинению Зенковича, Федуты и Костусева в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Одновременно Зенковичу были инкриминированы создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, а также публичные призывы к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием интернета. Также ему вменялось в вину разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц.Зенкович признал полностью вину в суде. Суд приговорил его к 11 годам колонии усиленного режима, Федуту и Костусева - к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. В июле 2024 года Костусев, страдавший онкологией, был помилован и вышел на свободу раньше срока.

https://ria.ru/20210418/fsb-1728847502.html

https://ria.ru/20220808/zagovor-1807964752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, сша, вашингтон (штат)