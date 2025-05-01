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Число поврежденных при землетрясении в Стамбуле зданий превысило 4,2 тысячи
Число поврежденных при землетрясении в Стамбуле зданий превысило 4,2 тысячи - РИА Новости, 02.05.2025
Число поврежденных при землетрясении в Стамбуле зданий превысило 4,2 тысячи
Более 4,2 тысячи зданий повреждены после землетрясения в Стамбуле, заявил в четверг министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-01T22:20:00+03:00
2025-05-01T22:20:00+03:00
2025-05-02T04:32:00+03:00
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СТАМБУЛ, 1 мая — РИА Новости. Более 4,2 тысячи зданий повреждены после землетрясения в Стамбуле, заявил в четверг министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум. "Мы проверили 36 425 зданий, из которых 4295 получили небольшие повреждения, остальные не повреждены", - цитирует министра агентство IHA. Оценка ущерба продолжается, отметил министр. Ранее власти сообщали об одном обрушившемся заброшенном здании в районе Фатих, тогда никто не пострадал. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в минувшую среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет.
https://ria.ru/20250427/zemletryasenie-2013653136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, мраморное море
В мире, Стамбул, Турция, Мраморное море
Число поврежденных при землетрясении в Стамбуле зданий превысило 4,2 тысячи
Министр Курум: при землетрясении в Стамбуле повреждения получили 4295 зданий