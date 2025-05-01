https://ria.ru/20250501/zemletryasenie-2014621793.html

Число поврежденных при землетрясении в Стамбуле зданий превысило 4,2 тысячи

Число поврежденных при землетрясении в Стамбуле зданий превысило 4,2 тысячи - РИА Новости, 02.05.2025

Число поврежденных при землетрясении в Стамбуле зданий превысило 4,2 тысячи

Более 4,2 тысячи зданий повреждены после землетрясения в Стамбуле, заявил в четверг министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-01T22:20:00+03:00

2025-05-01T22:20:00+03:00

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СТАМБУЛ, 1 мая — РИА Новости. Более 4,2 тысячи зданий повреждены после землетрясения в Стамбуле, заявил в четверг министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум. "Мы проверили 36 425 зданий, из которых 4295 получили небольшие повреждения, остальные не повреждены", - цитирует министра агентство IHA. Оценка ущерба продолжается, отметил министр. Ранее власти сообщали об одном обрушившемся заброшенном здании в районе Фатих, тогда никто не пострадал. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в минувшую среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет.

https://ria.ru/20250427/zemletryasenie-2013653136.html

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Наталья Макарова

в мире, стамбул, турция, мраморное море