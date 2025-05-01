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Число поврежденных при землетрясении в Стамбуле зданий превысило 4,2 тысячи - РИА Новости, 02.05.2025
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22:20 01.05.2025 (обновлено: 04:32 02.05.2025)
https://ria.ru/20250501/zemletryasenie-2014621793.html
Число поврежденных при землетрясении в Стамбуле зданий превысило 4,2 тысячи
Число поврежденных при землетрясении в Стамбуле зданий превысило 4,2 тысячи - РИА Новости, 02.05.2025
Число поврежденных при землетрясении в Стамбуле зданий превысило 4,2 тысячи
Более 4,2 тысячи зданий повреждены после землетрясения в Стамбуле, заявил в четверг министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум. РИА Новости, 02.05.2025
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2025-05-02T04:32:00+03:00
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СТАМБУЛ, 1 мая — РИА Новости. Более 4,2 тысячи зданий повреждены после землетрясения в Стамбуле, заявил в четверг министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум. "Мы проверили 36 425 зданий, из которых 4295 получили небольшие повреждения, остальные не повреждены", - цитирует министра агентство IHA. Оценка ущерба продолжается, отметил министр. Ранее власти сообщали об одном обрушившемся заброшенном здании в районе Фатих, тогда никто не пострадал. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в минувшую среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет.
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в мире, стамбул, турция, мраморное море
В мире, Стамбул, Турция, Мраморное море
Число поврежденных при землетрясении в Стамбуле зданий превысило 4,2 тысячи

Министр Курум: при землетрясении в Стамбуле повреждения получили 4295 зданий

© AP Photo / Dia Photo/Omer YildizПункт раздачи еды после землетрясения в Стамбуле
Пункт раздачи еды после землетрясения в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Dia Photo/Omer Yildiz
Пункт раздачи еды после землетрясения в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 1 мая — РИА Новости. Более 4,2 тысячи зданий повреждены после землетрясения в Стамбуле, заявил в четверг министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.
«
"Мы проверили 36 425 зданий, из которых 4295 получили небольшие повреждения, остальные не повреждены", - цитирует министра агентство IHA.
Оценка ущерба продолжается, отметил министр.
Ранее власти сообщали об одном обрушившемся заброшенном здании в районе Фатих, тогда никто не пострадал.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в минувшую среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет.
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В миреСтамбулТурцияМраморное море
 
 
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