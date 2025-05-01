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На Западе раскрыли, что ночью Зеленский на самом деле продал США
На Западе раскрыли, что ночью Зеленский на самом деле продал США - РИА Новости, 01.05.2025
На Западе раскрыли, что ночью Зеленский на самом деле продал США
Владимир Зеленский сделкой по ресурсам обманул США, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T12:22:00+03:00
2025-05-01T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский сделкой по ресурсам обманул США, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."На Украине нет доступных редкоземельных металлов, если они вообще есть, согласно данным геологической службы США. Добыча тех ископаемых, что у них есть, обойдется во много раз дороже их потенциальной рыночной стоимости. Это афера, как и все остальное, что Зеленский протолкнул Западу", — указал Боуз.В четверг в Министерстве финансов США сообщили, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по сделке о природных ресурсах.В рамках соглашения стороны создали двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что достигнутая сделка демонстрирует России долгосрочную приверженность США мирному процессу по урегулированию украинского кризиса.Газета New York Times также сообщила, что в заключенную между США и Украиной сделку по ресурсам не входят американские гарантии безопасности.
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сша, украина, владимир зеленский, чей боуз, скотт бессент, вашингтон (штат), в мире
США, Украина, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Скотт Бессент, Вашингтон (штат), В мире
На Западе раскрыли, что ночью Зеленский на самом деле продал США
Боуз: Зеленский сделкой по ресурсам обманул США